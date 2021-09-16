Безработные украинцы будут получать деньги на открытие бизнеса: новый законопроект
Источник:24 канал
Правительство согласовало законопроект об изменениях в реформировании службы занятости и социального страхования в случае безработицы. Среди прочего, украинцам планируют предоставлять финансовую помощь для начала предпринимательской деятельности.
Об этом на своей странице в телеграме сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Проект закона должны рассмотреть парламентарии.
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Какие изменения предлагают
Проект закона об изменениях в реформировании службы занятости и соцстрахования предусматривает, в частности, следующее:
- ввести предоставление финансовой помощи для организации предпринимательской деятельности;
- ослабить санкции, которые применяются к безработным за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин;
- финансировать общественные работы и отменить временные работы, которые не способствуют мотивации к труду;
- подбирать подходящую работу безработному, учитывая транспортную доступность, размер заработной платы в зависимости от продолжительности периода безработицы.
Напомним, что недавно правительство провело заседание, на котором презентовали проект государственного бюджета на 2022 год. Не обошли вниманием и вопросы развития предпринимательства. Сколько средств и на какие инструменты поддержки бизнеса планируется выделить из бюджета в следующем году – читайте в материале.