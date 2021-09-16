Об этом на своей странице в телеграме сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Проект закона должны рассмотреть парламентарии.

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Какие изменения предлагают

Проект закона об изменениях в реформировании службы занятости и соцстрахования предусматривает, в частности, следующее:

ввести предоставление финансовой помощи для организации предпринимательской деятельности;

для организации предпринимательской деятельности; ослабить санкции , которые применяются к безработным за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин;

, которые применяются к безработным за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин; финансировать общественные работы и отменить временные работы , которые не способствуют мотивации к труду;

, которые не способствуют мотивации к труду; подбирать подходящую работу безработному, учитывая транспортную доступность, размер заработной платы в зависимости от продолжительности периода безработицы.

Напомним, что недавно правительство провело заседание, на котором презентовали проект государственного бюджета на 2022 год. Не обошли вниманием и вопросы развития предпринимательства. Сколько средств и на какие инструменты поддержки бизнеса планируется выделить из бюджета в следующем году – читайте в материале.