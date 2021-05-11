Безос испытывал проект в своем доме в Сиэтле. Все шло не так, как он себе представлял. Об этом рассказал Брэд Стоун в своей книге "Amazon Unbound: Джефф Безос и изобретение глобальной империи".

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Захваченный разочарованием от непонимания Alexa он сказал ей уйти "застрелиться",

– говорится в книге.

Комментарий Безоса услышали инженеры, котор ы е рассматривали взаимодействие с устройством. Они решили, что проект выполнен.

Сотни других сотрудников Amazon после тестирования Alexa также жаловались на отсутствие интеллекта. Один из них сказал, что Alexa – дурной продукт.

Alexa усовершенствовали

Все же инженеры компании заставили голосового ассистента стать умнее. В 2014 году Amazon выпустила первую версию своего нового устройства Alexa.