Безос считает работников Amazon ленивыми, поэтому компания следит за каждым шагом

Уже неоднократно был скандал из-за политики Amazon и неистового контроля за своими работниками. Как стало известно, все это делают для того, чтобы люди не ленились.

Об этом рассказал бывший вице-президент Amazon Дэвид Никерк. Именно он был одним из разработчиков системы управления складом компании.

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Убеждение Безоса

По словам Никерк, именно Джефф Безос – основатель Amazon – убежден, что люди ленивы, поэтому их нужно контролировать.

Безос считал, что желание сотрудников хорошо работать со временем уменьшилось.

Он говорил, что природа людей заключается в том, чтобы тратить как можно меньше энергии, но получить то, что хотим или нуждаемся,

– рассказал Никерк.

К чему прибегала компания

Он указал на модель краткосрочной занятости, которая не предоставляет работникам много возможностей для продвижения, и на то, как Amazon использовала технологии, чтобы удерживать работников.

Amazon не гарантирует увеличение заработной платы после первых 3 лет работы. Это якобы способ изгнания работников, которые могут быть недовольными в Amazon.

Практика, которую описал Никерк, является одной из самых противоречивых в компании. Например, увольнение работников на один день с низкой производительностью и постоянное содержание людей с ограниченным временем перерыва.

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Не люди, а машины

Практика оставила у многих работников ощущение, будто Amazon обращается с ними как с машинами, а не как с людьми.

Мы – люди. Мы не являемся инструментами, которые используются для достижения их ежедневных или еженедельных целей и ставок,

– отметил один из сотрудников.