Безос считает работников Amazon ленивыми, поэтому компания следит за каждым шагом

Уже неоднократно был скандал из-за политики Amazon и неистового контроля за своими работниками. Как стало известно, все это делают для того, чтобы люди не ленились.
Об этом рассказал бывший вице-президент Amazon Дэвид Никерк. Именно он был одним из разработчиков системы управления складом компании.
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Убеждение Безоса
По словам Никерк, именно Джефф Безос – основатель Amazon – убежден, что люди ленивы, поэтому их нужно контролировать.
Безос считал, что желание сотрудников хорошо работать со временем уменьшилось.
Он говорил, что природа людей заключается в том, чтобы тратить как можно меньше энергии, но получить то, что хотим или нуждаемся,
– рассказал Никерк.
К чему прибегала компания
Он указал на модель краткосрочной занятости, которая не предоставляет работникам много возможностей для продвижения, и на то, как Amazon использовала технологии, чтобы удерживать работников.
Amazon не гарантирует увеличение заработной платы после первых 3 лет работы. Это якобы способ изгнания работников, которые могут быть недовольными в Amazon.
Практика, которую описал Никерк, является одной из самых противоречивых в компании. Например, увольнение работников на один день с низкой производительностью и постоянное содержание людей с ограниченным временем перерыва.
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Не люди, а машины
Практика оставила у многих работников ощущение, будто Amazon обращается с ними как с машинами, а не как с людьми.
Мы – люди. Мы не являемся инструментами, которые используются для достижения их ежедневных или еженедельных целей и ставок,
– отметил один из сотрудников.
Культура Amazon и высокие ожидания от сотрудников также сделали компанию лидером по травматизму на производстве. Издание The Washington Post опубликовало анализ данных Управления охраны труда.
В нем говорится о том, что работники складов Amazon почти вдвое чаще испытывают серьезные травмы, чем работники таких компаний, как Walmart.Обратите внимание: иногда компании применяют многие SIM-карты M2M для передачи данных между устройствами. В таких случаях большим количеством SIM-карт M2M легко управлять с помощью центра управления ИВТ от Киевстар, что разработаны Cisco. Вы можете устанавливать собственные правила работы SIM-карт и автоматизированного управления ими.