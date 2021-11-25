Инвестиционные сборы для фонда закрытые и организованы с целью расширения возможностей покупки активов и более быстрого развития компании Безоса младшего. К концу первого полугодия 2021 года, по данным нормативных документов, HighPost Capital владела активами общей суммой 186 миллионов долларов .

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Что известно о младшем брате Джеффа Безоса

Марк Безос – бывший руководитель отдела коммуникаций Robin Hood Foundation и действующий директор Фонда семьи Безос. Он был одним из первых инвесторов Amazon, и в 1996 году приобрел пакет акций компании за 10 тысяч долларов . Нынешняя их стоимость составляла бы около 1,3 миллиарда, однако владеет ли он ими до сих пор – неизвестно.

Собственную инвестиционную компанию Марк Безос основал в 2019 году вместе с Дэвидом Мороссом, создателем Falconhead Capital. Если инвестиции удастся привлечь, HigPost планирует расширить свое влияние на отрасль спорта, развлечений и медиа.

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Компания Безоса младшего, прежде всего, ориентируется на денежные вливания в развитие бизнесов, владельцами и руководителями которых являются семьи или целые династии.