Безос, Маск и другие миллиардеры уклонялись от уплаты налогов, – расследование

Известные миллиардеры избегали уплаты федерального налога на прибыль в течение нескольких лет. В частности, среди них есть Джефф Безос и Илон Маск.

Также уклонялся и бизнесмен Майкл Блумберг. Соответствующий отчет создали, ссылаясь на данные налоговой службы.

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Как слукавили миллиардеры

Говорится и о Уоррене Баффет – исполнительном директоре и председателе Berkshire Hathaway. Он избежал самого налогообложения, уплатив налоговую ставку в размере 0,1% за 24,3 миллиарда долларов богатства. Эти деньги он накопил в период с 2014 года по 2018 год.

В то же время основатель Tesla и SpaceX Илон Маск за этот период заработал 13,9 миллиарда долларов. Уплатил 455 миллионов долларов налога. Это якобы много, однако эквивалент налоговой ставки в 3,7% составил всего 3,27%. Более того, в 2018 году налог на прибыль Маск не платил вообще.

Бизнесмен Майкл Блумберг в 2018 году заработал 2 миллиарда долларов, а заплатил только 70,7 миллионов налога – это всего 3,7% налоговой ставки.

Генеральный директор Amazon Джефф Безос заработал 99 миллиардов долларов в период с 2014 года по 2018 год. Несмотря на все, заплатил с этого 4,33 миллиарда долларов. Налоговая ставка составила 0,98%. Он, как и Маск, одного года не платил подоходного налога вообще – это было в 2007 году.

Объяснение миллиардеров

Уклоняется от уплаты налогов и глава Facebook Марк Цукерберг. Он и некоторые его коллеги специально оформляют себе низкую зарплату, например, в размере 1 доллара в год. Таким образом они уклоняются от уплаты высоких налогов.

Журналисты пытались получили в миллиардеров комментарий по этому расследованию. Ответы были такими: