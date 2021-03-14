Бездомный стал успешным бизнесменом: поразительная история Саши Горонда и его рюкзаков
Horondi – это бренд рюкзаков и сумок ручной работы во Львове, который существует 4 года. Владелец этого бизнеса – Саша Горонди, который еще несколько лет назад жил на улице.
Источник:BBC
Парень и подумать не мог, что когда-то его заинтересует шитье. Как стал успешным бизнесменом – читайте дальше.
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Сейчас сумки ручной работы бренда Horondi стоят более тысячи гривен, а еще 12 лет назад Горонди жил на улице.
Саша Горонди родом из Мукачево. В один момент ему пришлось поехать во Львов, ведь парень скрывался от закарпатской банды. Он и сам был в ней 6 лет.
Бездомный Саша Горонди стал бизнесменом / Фото ukrainer
Уголовная банда и пища из свалок
В криминальную группу его втянул одноклассник. С тех пор было все, в том числе драки и кражи. Уже в 17 лет Горонди приговорили к 2 годам условно за разбой.
Я был безнадежным человеком – никакого намека, что я чего-то добьюсь,
– рассказал парень.
Сразу после приговора Горонди сказал себе, что не хочет больше оставаться в банде, но выйти из нее тоже было не так просто. Ему угрожали физической расправой.
Горонди решил взять билет во Львов и больше не возвращаться. Он был убежден, что с судимостью его точно никто не возьмет на работу, а потому работу не искал – парень просто жил на улице.
Пищу искал на свалках, ходил за ней к протестантской церкви. Пока на улице было тепло – спал просто во дворе. Впоследствии обосновался на чердаке здания у вокзала.
Как-то зимой он узнал о "Оселе", которая помогает бездомным, и пошел туда.
Первые попытки в работе
Горонди некоторое время жил в "Оселе". Парень мастерил корпусная мебель, но эта работа ему не нравилась. Он вставал утром и шел ее выполнять, чтобы заработать деньги. Впоследствии основательница и руководитель приюта Олеся Саноцкая предложила ему научиться обтягивать мебель. Горонда согласился.
Олеся Саноцкая / Фото ukrainer
Ему нравилась новая работа, однако не долго. Парень чувствовал, что это – не его, а потому в 22 года задумался, чего хочет на самом деле.
Попробовал шить. Это была одна из списка профессий, которые я хотел попробовать. Мне нравилась одежда, однако шить ее не получалось. Поэтому нашел для себя в этом просто арттерапию,
– сказал Горонди.
По его словам, шитье успокаивало и давало понять, что он делает то, что по душе.
Шаг к рюкзакам
Началось все с того, что Горонди и сам хотел себе приобрести рюкзак, но не имел на него денег. Вышел из ситуации просто – пошил его самостоятельно, но результат не впечатлил. Однако рук не опускал.
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Парень обтягивал мебель, параллельно работал администратором в социальном общежитии, а потому за шитье брался после 6 часов вечера и мог сидеть до полуночи. Горонди подчеркнул, что это занятие его не утомляло – он получал удовольствие.
Мне шить нравилось больше, чем гулять или смотреть сериалы,
– заверил он.
Впоследствии рюкзаки стали покупать его друзья, однако сам Горонди до сих пор критически относился к своей работе, а потому никому в "Оселе" об этом не рассказывал. Пока однажды там не устроили гаражную распродажу.
Основательница сообщества заставила парня пошить 10 рюкзаков. Их раскупили за полчаса.
Успех рюкзаков поразил всех / Коллаж 24 канала
Поддержка известных людей дала крылья
Горонди заверил, что достиг успеха благодаря людям, которые встречались на его пути. Один из них – поэт и журналист Владимир Беглов, с которым Горонди познакомился через общую подругу.
Беглов купил у него рюкзак и сделал об этом сообщение в фейсбуке. Позже о нем рассказал писатель, журналист и общественный деятель Богдан Логвиненко. Именно эти публикации о рюкзаках и положили начало деле. После этого – стали покупать чаще.
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Первые кредиты и долги
Горонди заметил, что первые 2 года не вылезал из кредитов и долгов, ему не хватало знаний и навыков в бизнесе. Было даже такое, что Горонда по ночам работал, а рюкзак продавал по себестоимости. Поднять цену стеснялся, потому что недооценивал свою работу.
Денег на зарплаты не хватало. Не было и средств, чтобы заплатить за аренду и оборудование. Чтобы покрыть расходы и платить людям зарплаты – постоянно брал и возвращал кредиты в банк.
Еще брал в долг у знакомых. Был в долгу – 3 тысячи гривен. Сейчас это смешные деньги, но тогда, 4 года назад, сумма для меня была огромной,
– сказал Горонди.
Парня успокаивало только одно – ощущение, что это действительно его дело.
"Возможно, мне было не так страшно, потому что я начинал с самого дна. Не было куда ниже падать. Не было нечего терять", – подытожил предприниматель.
Горонди поднимал цену на рюкзаки постепенно. Сначала до 600 гривен, за 2 года – до 900 гривен.
На сегодня самый дешевый рюкзак от Horondi можно купить за 1450 гривен. Сейчас парень не имеет кредитов ни в одном из банков.
Что известно о мастерской Horondi
- Она расположена в 30 минутах от центра Львова.
- В ней работают 5 человек, включая Сашу.
- Трое шьют, один занимается розкрийкою тканей и отправляет заказ, еще один человек – ведет соцсети и следит за своевременными отправлениями.
- Саша Горонда до сих пор лично шьет рюкзаки вместе с наемными работниками.
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