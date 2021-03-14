Horondi – это бренд рюкзаков и сумок ручной работы во Львове, который существует 4 года. Владелец этого бизнеса – Саша Горонди, который еще несколько лет назад жил на улице.

Парень и подумать не мог, что когда-то его заинтересует шитье. Как стал успешным бизнесменом – читайте дальше.

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Сейчас сумки ручной работы бренда Horondi стоят более тысячи гривен, а еще 12 лет назад Горонди жил на улице.

Саша Горонди родом из Мукачево. В один момент ему пришлось поехать во Львов, ведь парень скрывался от закарпатской банды. Он и сам был в ней 6 лет.



Бездомный Саша Горонди стал бизнесменом / Фото ukrainer

Уголовная банда и пища из свалок

В криминальную группу его втянул одноклассник. С тех пор было все, в том числе драки и кражи. Уже в 17 лет Горонди приговорили к 2 годам условно за разбой.

Я был безнадежным человеком – никакого намека, что я чего-то добьюсь,

– рассказал парень.

Сразу после приговора Горонди сказал себе, что не хочет больше оставаться в банде, но выйти из нее тоже было не так просто. Ему угрожали физической расправой.

Горонди решил взять билет во Львов и больше не возвращаться. Он был убежден, что с судимостью его точно никто не возьмет на работу, а потому работу не искал – парень просто жил на улице.

Пищу искал на свалках, ходил за ней к протестантской церкви. Пока на улице было тепло – спал просто во дворе. Впоследствии обосновался на чердаке здания у вокзала.

Как-то зимой он узнал о "Оселе", которая помогает бездомным, и пошел туда.

Первые попытки в работе

Горонди некоторое время жил в "Оселе". Парень мастерил корпусная мебель, но эта работа ему не нравилась. Он вставал утром и шел ее выполнять, чтобы заработать деньги. Впоследствии основательница и руководитель приюта Олеся Саноцкая предложила ему научиться обтягивать мебель. Горонда согласился.



Олеся Саноцкая / Фото ukrainer

Ему нравилась новая работа, однако не долго. Парень чувствовал, что это – не его, а потому в 22 года задумался, чего хочет на самом деле.

Попробовал шить. Это была одна из списка профессий, которые я хотел попробовать. Мне нравилась одежда, однако шить ее не получалось. Поэтому нашел для себя в этом просто арттерапию,

– сказал Горонди.

По его словам, шитье успокаивало и давало понять, что он делает то, что по душе.

Шаг к рюкзакам

Началось все с того, что Горонди и сам хотел себе приобрести рюкзак, но не имел на него денег. Вышел из ситуации просто – пошил его самостоятельно, но результат не впечатлил. Однако рук не опускал.

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Парень обтягивал мебель, параллельно работал администратором в социальном общежитии, а потому за шитье брался после 6 часов вечера и мог сидеть до полуночи. Горонди подчеркнул, что это занятие его не утомляло – он получал удовольствие.

Мне шить нравилось больше, чем гулять или смотреть сериалы,

– заверил он.

Впоследствии рюкзаки стали покупать его друзья, однако сам Горонди до сих пор критически относился к своей работе, а потому никому в "Оселе" об этом не рассказывал. Пока однажды там не устроили гаражную распродажу.

Основательница сообщества заставила парня пошить 10 рюкзаков. Их раскупили за полчаса.



Успех рюкзаков поразил всех / Коллаж 24 канала

Поддержка известных людей дала крылья

Горонди заверил, что достиг успеха благодаря людям, которые встречались на его пути. Один из них – поэт и журналист Владимир Беглов, с которым Горонди познакомился через общую подругу.

Беглов купил у него рюкзак и сделал об этом сообщение в фейсбуке. Позже о нем рассказал писатель, журналист и общественный деятель Богдан Логвиненко. Именно эти публикации о рюкзаках и положили начало деле. После этого – стали покупать чаще.

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Первые кредиты и долги

Горонди заметил, что первые 2 года не вылезал из кредитов и долгов, ему не хватало знаний и навыков в бизнесе. Было даже такое, что Горонда по ночам работал, а рюкзак продавал по себестоимости. Поднять цену стеснялся, потому что недооценивал свою работу.

Денег на зарплаты не хватало. Не было и средств, чтобы заплатить за аренду и оборудование. Чтобы покрыть расходы и платить людям зарплаты – постоянно брал и возвращал кредиты в банк.

Еще брал в долг у знакомых. Был в долгу – 3 тысячи гривен. Сейчас это смешные деньги, но тогда, 4 года назад, сумма для меня была огромной,

– сказал Горонди.

Парня успокаивало только одно – ощущение, что это действительно его дело.

"Возможно, мне было не так страшно, потому что я начинал с самого дна. Не было куда ниже падать. Не было нечего терять", – подытожил предприниматель.

Горонди поднимал цену на рюкзаки постепенно. Сначала до 600 гривен, за 2 года – до 900 гривен.

На сегодня самый дешевый рюкзак от Horondi можно купить за 1450 гривен. Сейчас парень не имеет кредитов ни в одном из банков.

Справка. Успехи Саши Горонда отметили премией "Top 30 Under 30", присуждаемой украинцам, которые достигли выдающихся результатов в различных областях. Сам парень был шокирован и не признает, что достиг какого-то успеха.

Что известно о мастерской Horondi

Она расположена в 30 минутах от центра Львова .

. В ней работают 5 человек , включая Сашу.

, включая Сашу. Трое шьют, один занимается розкрийкою тканей и отправляет заказ, еще один человек – ведет соцсети и следит за своевременными отправлениями.

Саша Горонда до сих пор лично шьет рюкзаки вместе с наемными работниками.

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