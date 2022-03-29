Без Reserved, Cropp, House и Sinsay: польская компания закрыла все магазины в России

Польский ритейлер LPP закрыл все магазины в России. Среди его модных брендов – Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.

Компания окончательно ушла с рынка агрессора. И уже 30 марта ни один магазин этих брендов не откроется в России.

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Еще в начале марта компания LPP частично прекратила работу в России.

прекратила инвестиции в свои бренды;

прекратила поставки коммерческих товаров;

закрыла интернет-продажи всех собственных брендов.

Но этих шагов было недостаточно. Каждая компания, даже частично представленная в России, зарабатывает рубли, забрызганные украинской кровью. Ведь продолжать работать в России – это продолжать платить налоги, за которые Россия запускает ракеты по мирным украинским городам.

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На российский рынок приходилось 20% всего оборота компании LPP. Между тем, Украина приносит примерно 6% всего дохода.

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