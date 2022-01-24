Без религии и сексуальной ориентации: Европарламент ограничит критерии таргетированной рекламы

Европарламент большинством голосов утвердил законопроект, что ограничивает использование персональных данных для отображения таргетированной рекламы. Инициативу поддержали 530 парламентариев.

Поправки, принятые в рамках Акта о цифровых услугах (DSA), запретят таким компаниям, как Google, Meta и Amazon использовать некоторые критерии для отображения таргетированной рекламы. В частности, нельзя будет привлекать персональную информацию пользователей об их состоянии здоровья, религиозных убеждениях, расе или сексуальной ориентации.

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Что изменится

Ожидается, что пользователи смогут легко отказываться от отслеживания персональной информации и даже будут иметь право требовать компенсацию, если платформы техгигантов продолжат предлагать им рекламу, базирующуюся на запрещенных критериях.

Таргетированная реклама – это вид онлайн-рекламы, в котором используются методы и настройки поиска целевой аудитории в соответствии с заданными параметрами (характеристиками или интересами) людей, которые могут заинтересоваться рекламируемым товаром или услугой.

Проект закона включает в себя и два дополнительных запрета:

на "темные шаблоны" – механизмы, тайно собирающие информацию о пользователях;

на таргетированную рекламу для несовершеннолетних.

Компании, нарушающие такие правила, могут получить штраф в размере до 6% от их глобальной выручки.

Добавим, что изменения начнут действовать с 2023 года. Согласование закона с Еврокомиссией и странами-участницами Европейского Союза начнется 31 января 2022 года.