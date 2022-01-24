Поправки, принятые в рамках Акта о цифровых услугах (DSA), запретят таким компаниям, как Google, Meta и Amazon использовать некоторые критерии для отображения таргетированной рекламы. В частности, нельзя будет привлекать персональную информацию пользователей об их состоянии здоровья, религиозных убеждениях, расе или сексуальной ориентации .

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Что изменится

Ожидается, что пользователи смогут легко отказываться от отслеживания персональной информации и даже будут иметь право требовать компенсацию , если платформы техгигантов продолжат предлагать им рекламу, базирующуюся на запрещенных критериях.

Справка. Таргетированная реклама – это вид онлайн-рекламы, в котором используются методы и настройки поиска целевой аудитории в соответствии с заданными параметрами (характеристиками или интересами) людей, которые могут заинтересоваться рекламируемым товаром или услугой.

Проект закона включает в себя и два дополнительных запрета :

на "темные шаблоны" – механизмы, тайно собирающие информацию о пользователях;

на таргетированную рекламу для несовершеннолетних.

Компании, нарушающие такие правила, могут получить штраф в размере до 6% от их глобальной выручки.