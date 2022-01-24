Поправки, принятые в рамках Акта о цифровых услугах (DSA), запретят таким компаниям, как Google, Meta и Amazon использовать некоторые критерии для отображения таргетированной рекламы. В частности, нельзя будет привлекать персональную информацию пользователей об их состоянии здоровья, религиозных убеждениях, расе или сексуальной ориентации.
На тему Навязывали cookies: Франция оштрафовала Google и Facebook более чем на 200 миллионов евро
Что изменится
Ожидается, что пользователи смогут легко отказываться от отслеживания персональной информации и даже будут иметь право требовать компенсацию, если платформы техгигантов продолжат предлагать им рекламу, базирующуюся на запрещенных критериях.
Проект закона включает в себя и два дополнительных запрета:
- на "темные шаблоны" – механизмы, тайно собирающие информацию о пользователях;
- на таргетированную рекламу для несовершеннолетних.
Компании, нарушающие такие правила, могут получить штраф в размере до 6% от их глобальной выручки.
Добавим, что изменения начнут действовать с 2023 года. Согласование закона с Еврокомиссией и странами-участницами Европейского Союза начнется 31 января 2022 года.