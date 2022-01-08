Без пола, возраста и расы в вакансии: за что теперь будут штрафовать работодателей

В Украине с 8 января вступил в силу закон, запрещающий работодателям указывать в своих вакансиях желаемый возраст кандидата на должность, пол, расу, цвет кожи и тому подобное.

Об этом говорится в изменениях к закону "О рекламе" касательно противодействия дискриминации по признаку пола. Теперь за несоблюдение таких норм работодателям грозит штраф в размере 10 минимальных зарплат (сейчас – 65 тысяч гривен).

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Детали нового закона

Запрет дискриминации в рекламе о вакансиях в Украине действует еще с 1996 года. Однако только теперь за несоблюдение требований нарушителей будут наказываться финансово. По закону, работодатели не имеют права:

указывать возраст кандидатов;

предлагать работу только женщинам или только мужчинам;

заявлять о возможном трудоустройстве представителей только определенной расы или цвета кожи.

Кроме того, запрещено указывать желаемое социальное происхождение кандидата, его имущественное положение, местожительство и так далее.

Штрафовать нарушителей будет Государственная служба по вопросам труда. Работодатели, не соблюдающие требования закона, должны будут уплатить наложенный штраф в течение 15 календарных дней со дня вручения документа от Гоструда. Если нарушитель откажется платить, деньги могут взыскать через суд.