Отдельные ресурсы начали работать для Харькова, Николаева и Одессы. Национальный проект "Дия.Бизнес" направлен на построение полноценной, эффективной и действенной экосистемы для развития малого и среднего бизнеса в Украине.

Интересно Деловой этикет: как правильно одеваться на бизнес-мероприятия – советы эксперта

Чем полезны новые вебсайты

На новых ресурсах можно найти информацию о:

событиях для предпринимателей;

аренде залов и помещений;

мерч-продукции;

бесплатных консультациях;

pop-up локациях и тому подобное.

На основном портале "Дия.Бизнес" также действуют онлайн-консультации, бесплатные школы и собраны шаблоны документов для предпринимателей. Здесь постоянно обновляется информация о полезных сервисах и программах поддержки бизнеса, истории успеха и карта пунктов поддержки предприятий по регионам.

Читайте также 1 000 долларов за вакцинацию: новая инициатива работодателей

Офлайн-составляющая проекта

Офлайн-составляющая проекта предусматривает современные, комфортные и прогрессивные центры поддержки, в которых малый и средний бизнес может получить очные консультации, посетить разнообразные тематические события, научиться искать партнеров и инвесторов, протестировать собственный продукт на специальной pop-up локации еще до выхода на рынок и так далее.

К слову, всего в 2021 году планируется открыть от 7 до 14 новых центров поддержки предпринимателей, в частности в Ужгороде, Буче, Кременчуге, Кривом Роге и Тернополе.