Бесконтактная благодарность: 5 удобных сервисов для чаевых онлайн

Согласно стратегии Нацбанка, Украина движется к безналичной экономике. Сейчас 90% всех операций с карточками в государстве – безналичные, и даже чаевые переходят в онлайн.

В частности, в течение прошлого лета украинцы оставили "на чай" более 3,3 миллиона гривен через специальные сервисы от "Приватбанка" – для финансового учреждения это был рекорд. Какие еще возможности онлайн-чаевых существуют на отечественном рынке и чем подключение подобных сервисов выгодно для владельцев бизнеса – далее в материале.

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Сервис разработан Monobank специально для ресторанов. Клиент заходит в приложение банка, "трясет" телефоном, выбирает ресторан и оплачивает счет, к сумме которого может добавить и чаевые.

Подключение происходит путем установки плагина Monobank в систему авторизации заведения. У владельца появляется электронный кабинет, где он может следить за продажами, видеть отчеты и настраивать систему сбора чаевых.

Стоимость: 2% от суммы каждого счета.

Ранее сервис работал только для обратной связи. Посетители заведений могли сканировать QR-код и оставлять отзыв, который видел исключительно владелец заведения. Сейчас технология позволяет официантам, барменам, курьерам, работникам АЗС и так далее получать чаевые на банковские счета любых финансовых учреждений Украины.

У работников учреждений есть персональные QR-коды для получения безналичных чаевых, а у владельца – кабинет со всеми транзакциями и отзывами посетителей.

Стоимость: для всех клиентов Experienza – подключение бесплатное. Комиссия с чаевых составляет от 3 до 6% за каждую транзакцию, в зависимости от скорости получения средств.

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Еще один сервис, который работает с помощью QR-кодов. Средства зачисляют на привязанную карту сразу – на общий счет или каждому работнику отдельно. Владельцы заведений могут отслеживать платежи в персональном кабинете.

Стоимость: 5% с каждой транзакции.

Чаевые через QR-код / ​​Фото Touchcard

Сервис популярен тем, что разрабатывает электронные меню для ресторанов, но также предлагает принимать чаевые через QR. Работает подобно предыдущим.

Стоимость: бесплатное подключение, 2,7% комиссии с каждого платежа.

Сервис создает интернет-страницу для платежей, с помощью которой клиент может оставлять чаевые. Страницу можно стилизовать: добавить логотип или фото заведения, выбрать цветовую гамму, указать платежные методы и номер карты, на которую будут поступать средства.

Страницы можно персонализировать / Фото WayForPay.Tips

Можно создать отдельные страницы для каждого работника или одну для всего персонала. Клиент оставляет чаевые, ставит оценку заведению и обслуживанию, пишет отзыв – все это может увидеть владелец в меню статистики.

Стоимость: 3% комиссии от суммы чаевых.