Необязательно летать в космос: как Бернар Арно создал империю и стал самым богатым в мире

Бернар Арно сейчас является самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes, сразу после него – Джефф Безос и Илон Маск. Французский магнат роскошных брендов не отправляет никого в космос, однако его состояние неуклонно растет.

Француз является исполнительным директором LVMH, самой многочисленной в мире группы известных и дорогих брендов, таких как Moёt & Chandon, Louis Vuitton, Loewe, Christian Dior и других. Бернар Арно владеет 47,5% акций LVMH, а на построение империи ему понадобилось 30 лет. Бизнес 24 рассказывает об истории успеха самого богатого человека мира и о том, как ему удалось обогнать космических гигантов.

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С чего все начиналось

Бернар Арно родился в 1949 году в городке Рубе, что на севере Франции. Его дедушка основал инженерно-строительную компанию Ferret-Sanivel, поэтому эта история точно не о "миллиардере из трущоб". В 25 лет француз унаследовал фирму дедушки, и в то время годовой оборот средств предприятия достигал 15 миллионов долларов.

Существует легенда, что Бернар Арно решил заменить строительный бизнес на модный после того, как в Нью-Йорке, знает ли тот имя французского президента. "Не знаю, но", – ответил водитель.

В 1984 году модный дом Dior выставили на продажу из-за банкротства предыдущего владельца. После переговоров с представителями французского правительства нынешний миллиардер рискнул и вложил 15 миллионов долларов семейных сбережений, чтобы выкупить модный бренд, пообещав сохранить рабочие места.

Однако своего обещания бизнесмен не сдержал – он распродал все активы компании, оставив только главный бренд Christian Dior и магазин Le Bon Marche, сократив около 9 000 работников, но заработав на этом около 500 миллионов долларов.

Бернар Арно не сдержал обещания / Фото Getty Images

Как это развивалось дальше

В 1987 году модный дом Louis Vuitton и компания Moёt Hennesy объединились в известный LVMH, а одним из активов корпорации стала парфюмерная линия Dior. Из-за разногласий в управлении компанией трех руководителей, в том числе и судебной тяжбы, Арно удалось выкупить 24% акций LVMH за 1,5 миллиарда долларов.

К 1990 году ему удалось завладеть контрольным пакетом акций компании. Благодаря удачному умению распоряжаться капиталом, сегодня самый богатый человек мира смог выкупить до LVMH еще ряд известных брендов, в частности:

Celine;

Kenzo;

Guerlain;

Loewe;

Marc Jacobs;

Sephora;

Thomas Pink;

Tiffany's и другие.

Сейчас в портфолио LVMH находится около 80 различных мировых брендов.

Почему бизнесмену все удалось

Большинство брендов LVMH имеют более чем столетнюю историю, что делает невозможным появление на рынке новых прямых конкурентов. Бернар Арно умел мыслить на перспективу, и главным вопросом при принятии решения о покупке компаний было "Будет ли бренд иметь спрос и популярность через 10 лет?".

Успех в двух аспектах, которые даже противоречат друг другу: эти бренды существуют вне временных границ, и в то же время современные как никогда. Это как огонь и вода,

– сказал как-то Бернар Арно.

Чтобы оставаться на волне успеха, миллиардер следует простой формуле:

инвестирует в популярных дизайнеров и звезд мирового шоу-бизнеса, в частности Вирджил Абло, Риану и Стеллу Маккартни;

регулярно наведывается в бутики к конкурентам;

привлекает к бизнес-деятельности своих детей – 4 из 5 потомков богача работают в LVMH.

Миллиардер привлекает к бизнесу семью / Фото Getty Images

LVMH в цифрах:

Выручка компании составляет более 55 миллиардов долларов ежегодно, на нее работают около 160 тысяч человек, а около 80 брендов принадлежат к нескольким категориям:

мода (Louis Vuitton, Fendi, Celine);

алкоголь (Hennesy, Krug, Belvedere, Moёt);

парфюмерия (Dior, Guerian);

аксессуары и ювелирные украшения (Tiffany's, Hubolt).

К слову, самой прибыльной категорией LVMH есть мода, которая составляет около 41% всей прибыли компании. За последние 5 лет капитализация компании выросла в 4 раза.