Бернар Арно потерял 20 миллиардов долларов за день: кто теперь самый богатый в мире

Несколько недель подряд возглавлял рейтинг самых богатых бизнесменов мира французский мультимиллиардер Бернар Арно. Однако состояние владельца компании LVMH, которая является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши, за несколько дней уменьшились на десятки миллиардов долларов.

В первом полугодии 2021 года чистая прибыль Moët Hennessy – Louis Vuitton (LVMH) выросла до 5,3 миллиарда евро – почти в десять раз превзойдя показатели первого полугодия 2020 года. А Бернар Арно возглавил рейтинг Forbes с состоянием, превышающим 200 миллиардов долларов.

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Резкое падение акций LVMH

Однако за последние семь дней акции LVMH резко обесценились – с показателя 714 евро за акцию 13 августа, до 615 евро 19 августа 2021 года. Снижение стоимости акций было постепенным до 18 августа, когда в конце торгов их цена внезапно упала почти на 40 евро.

Акции LVMH резко обесценились / Инфографика Yahoo

Такое ощутимое падение стоимости акций LVMH – более чем на 100 евро – за такой короткий промежуток времени, не могло не иметь последствий для Бернара Арно, как крупнейшего бенефициара бизнеса Moët Hennessy – Louis Vuitton.

По данным Forbes состояние французского миллиардера сократились более чем на 20 миллиардов долларов. А за последние дни в процентном показателе он потерял около 11% состояния.

Джефф Безос и Маск снова лидеры

Такие неутешительные для Бернара Арно новости обусловили глобальные перестановки на вершине рейтинга Forbes. Падение стоимости акций LVMH не только лишило французского миллиардера звания самого богатого в мире бизнесмена, а и даже сбросило его на третью строчку рейтинга.

Джефф Безос и Илон Маск снова лидеры рейтинга Forbes / Инфографика Forbes

На сегодня, в очередной раз возглавил рейтинг основатель и владелец Amazon Джефф Безос с состоянием в 185,9 миллиарда долларов. А на вторую строчку рейтинга поднялся основатель Tesla и SpaceX – Илон Маск, состояние которого оценивается в 180,5 миллиардов долларов.

Станет ли Илон Маск первым в рейтинге

Однако учитывая тенденцию последних дней, когда состояние Джеффа Безоса сократились на 2,1 миллиарда, а Илон Маск обогатился на 5,2 миллиарда долларов, представляется возможным, что вскоре может произойти очередная перестановка на вершине рейтинга Forbes.

Ведь гандикап Джеффа Безоса перед Илоном Маском на сегодня составляет лишь 5,4 миллиарда долларов.

Тем более, что в альтернативном рейтинге миллиардеров от Bloomberg основатель Tesla и SpaceX Илон Маск уже занимает первое место и считается самым богатым человеком мира