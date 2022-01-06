В Бельгии руководству запретят тревожить наемных работников в нерабочее время

Правительство Бельгии приняло закон, запрещающий руководству госкомпаний звонить и писать сообщения наемным работникам в нерабочее время. Изменения начнут действовать с 1 февраля.

Закон получил название right to disconnect ("право на отсоединение"). Хотя штрафные санкции за невыполнение пока будут касаться только государственных предприятий, власти страны настоятельно рекомендуют частным компаниям также ввести подобные правила.

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Новый закон в Бельгии

В пояснении к закону говорится, что с работниками можно будет связываться в нерабочее время только в исключительных и непредсказуемых обстоятельствах, которые требуют немедленного вмешательства и не могут быть отложены до следующего рабочего дня. При этом, если работник решит не ответить, руководство не имеет права никоим образом его "ущемлять".

По мнению властей, такие ограничения для руководства госкомпаний позволяют избежать избыточного стресса и выгорания на рабочем месте.

Такое решение очень важно, ведь законодательно обеспечивает "право на отсоединение" для более чем 65 тысяч работников госкомпаний,

– отмечает президент бельгийского профсоюза FGTB-ABVV Тьерри Бодсон.

К слову, все больше европейских стран законодательно закрепляют "право на отсоединение". При этом большое количество работников, выполняющих работу дистанционно из-за COVID-19, только ускоряет подобные процессы.

Так, недавно Португалия приняла подобный закон в рамках более широкого пакета законодательных инициатив с целью улучшения условий труда. Франция, в свою очередь, внедрила "право на отсоединение" еще в 2016 году.

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