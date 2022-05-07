Популярное пиво "Черниговское" производило бельгийское Anheuser-Busch InBev (AB InBev). из-за войны, которую развязала Россия, компания приостановила его производство на трех пивоварнях в Украине.

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Теперь "Черниговское" будут варить в Бельгии

Производство "Черниговского" удалось восстановить. В пятницу, 6 мая, посол Украины в Бельгии Олег Мамшур посетил завод Anheuser-Busch InBev в Львене, где увидел, как бутылки этого пива сходят с конвейера.

В компании отмечают, что вся прибыль с "Черниговского" пойдет на гуманитарную помощь для Украины.

По словам Мамшура, возобновление производства этого пива можно считать "символическим". Ведь люди, употребляющие "Черниговское" будут думать именно о Чернигове, на который напали российские оккупанты и не смогли одолеть местное сопротивление.

Добавим, недавно российская ракета попала в склад компании GoodWine в Киевской области. Здание расположено в селе Стоянка в Бучанском районе. В результате попадания склад полностью разрушен: на территории размером 10 тысяч квадратных метров хранились различные виды алкоголя (вино, пиво, крепкие напитки), пищевые продукты, безалкогольные напитки и вода. Также имелись предметы декора, аксессуары для дома и так далее.

Компания понесла серьезные убытки. По предварительным данным, там было около 1,6 миллиона бутылок вина. Среди них – 15 тысяч коллекционных. В GoodWine в целом оценивается ущерб от войны на сумму в 15 миллионов евро. Сейчас они работают над складской логистикой на своих объектах.

Стоит добавить, что украинский сервис такси Uklon приостановил свою работу в Херсоне и области с 1 мая. У компаний объяснили, что это временное и вынужденное решение. Соответствующее уведомление клиенты фирмы получили в регионе.

Кроме того, международные компании продолжают отказываться сотрудничать с Россией. Так, крупнейшая японская нефтеперерабатывающая компания не будет закупать энергоресурс у оккупантов, пока они не прекратят войну в Украине.

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