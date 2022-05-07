Белая бумага будет только сниться: из России уходит производитель химикатов Kemira

В России теперь окончательно потеряли возможность производить белую бумагу. Случилось это потому, что химическая компания Kemira покинула рынок страны-агрессора, а также прекратила деятельность в ней.

Соответствующее сообщение появилось на сайте компании Kemira. В компании отметили, что процесс ухода с рынка займет еще некоторое время, так как необходимо соблюдать законодательство России.

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Белой бумаги в России больше не будет

В заявлении говорится, что финская компания Kemira ранее объявила о прекращении поставок как в Россию, так и Беларусь. Соответствующее решение, связанное с полномасштабным вторжением на территорию Украины, финны было принято еще 1 марта. Теперь же производитель решил совсем покинуть страну-агрессор.

Полное завершение процесса займет некоторое время из-за требований законодательства,

– подчеркнули в компании.

Пока известно, что в России у компании Kemira 45 сотрудников.

Заметим, что примерно 3% дохода Kemira приносила именно Россия. Основной упор был на целлюлозно-бумажном секторе.

Сама же компания – мировой лидер, занимающийся производством химических веществ. Их используют не только при изготовлении бумажной или целлюлозной продукции, но и для очистки сточных вод. Технологии Kemira используются также в нефтяной и горнодобывающей промышленности.

С бумагой в России все очень сложно

В конце марта стало известно, что офисная бумага в России космически подорожала. Кое-где его цена выросла в три – шесть раз. Собственно, произошло это после прекращения компанией Kemira поставки хлората натрия в страну-агрессор. Его и использовали для того, чтобы отбелить целлюлозу, а затем сделать из нее офисную бумагу.

Позднее удорожание офисной бумаги прокомментировал российский оппозиционер Михаил Ходорковский. Он отметил, что лист А4 в четыре раза дороже российского рубля. Мол, в упаковке офисной бумаги 500 листов. А стоит она 2 тысячи рублей. Вот и не сложно посчитать, что один лист стоит 4 рубля.

Впоследствии в магазинах России разрешили выдавать кассовые чеки только в тех случаях, когда попросит покупатель. Соответствующую инициативу ввести предложил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

В конце апреля санкции ощутились еще острее. Один из российских экономистов предложил гениальную идею. Мол, в рамках того же "импортозамещения" туалетную бумагу и картон можно изготавливать из известняка .

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