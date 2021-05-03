Именно поэтому Mattel запустил свою самую рекламную кампанию за последние 5 лет – чтобы не отставать. Слоган – "Кукла может помочь изменить мир".

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В минутном рекламном ролике показано, как дети воплощают ряд сценариев со своими куклами. Например, читают им, заправляют кровать или готовят на игрушечной кухне.

Ролик основан на исследовании

Реклама основана на результатах исследования Кардиффского университета, проведенного в октябре 2020 году на заказ Barbie. Согласно результатом, игра в куклы может помочь детям развить положительные социальные черты, такие как эмпатия и щедрость.

Mattel заявил, что новая кампания является крупнейшей с 2015 года.

Справка. 10 лет Barbie фиксировали спад продаж. В 2021 году все кардинально изменилось – куклы стали популярными, а потому продажи выросли. С ейчас цель компании – удержать эту планку и расти дальше.

Компания заявила, что вдвое увеличивает расходы Barbie на рекламу в 2021 году.

Реклама кукол Barbie 2021: смотрите видео

Реклама ориентирована на родителей и педагогов

В компании рассказали, что реклама ориентирована на родителей и воспитателей, чтобы подчеркнуть преимущества развития игр с их игрушками.

"Мы знаем, что родители не охотно ассоциируют игру в куклы с такими же ощутимыми преимуществами в развитии, которые они могли бы связать с конкурирующими игрушками STEM. Мы хотели показать исследования, подчеркивая, как Barbie вдохновляет детей на то, кем они хотят быть ", – сказала глобальный руководитель Barbie and Dolls в Mattel Лиза МакНайт.

Реклама появится в эфире телевизионных, вещательных и социальных каналов и будет переведена на 12 других языков мира.