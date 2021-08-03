Барак Обама обзавелся бизнесом в Африке: куда вложил средства экс-президент США

Бывший президент США Барак Обама стал миноритарным акционером африканского бизнеса Национальной баскетбольной ассоциации – NBA. Первый в истории чернокожий глава США присоединился к баскетбольному бизнесу как стратегический партнер.

NBA запустила свой африканский бизнес, который контролирует Баскетбольную Лигу Африки, в мае этого года. Комиссар NBA Адам Сильвер заявил, что его стоимость оценивается почти в 1 миллиард долларов.

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Почему Барак Обама выбрал инвестиции в африканский баскетбол

NBA всегда была отличным послом Соединенных Штатов, используя игру для создания значительно более глубоких связей по всему миру. А в Африке баскетбол способен содействовать благополучию, равенству и расширению прав и возможностей на всем континенте,

– говорится в заявлении Обамы.

Экс-президент США также отмечает, что он уверен в том, что инвестируя в общество, продвигая гендерное равенство и прививая любовь к игре в баскетбол, NBA Africa может изменить к лучшему жизнь многих молодых людей Африки.

Сумму инвестиций не раскрывают

NBA не раскрыла условия участия Обамы в этом бизнесе. В баскетбольной лиге заявили, что Обама будет использовать свою долю в NBA Africa для финансирования молодежных и лидерских программ Фонда Обамы по всей Африке.

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Мы надеемся на сотрудничество с президентом Обамой и нашими стратегическими инвесторами, чтобы использовать баскетбол как двигатель экономического роста на континенте и как платформу для улучшения здоровья и благополучия одного из самых молодых населений в мире, которое растет стремительными темпами,

– сказал генеральный директор NBA Africa Виктор Уильямс

Кто еще инвестировал в NBA Africa

Бывшие игроки NBA Луол Денг, который родился в Южном Судане, и Джоаким Ноа, который имеет связи с Камеруном, также являются инвесторами NBA Africa. Также, по данным СМИ, среди инвесторов африканского бизнеса NBA есть несколько других легенд американского баскетбола, которые имеют связи с африканским континентом.

Комиссионер NBA Адам Сильвер и главный операционный директор NBA Марк Татум входят в совет директоров NBA Africa.

Логотип Баскетбольной Лиги Африки / Фото NBA

Кроме звезд NBA и бывшего президента США Барака Обамы, инвестировали средства в африканский баскетбол нигерийская промышленная группа Yinka Folawiyo Group и инвестиционная компания Helios Fairfax Partners Corporation.

Для чего NBA африканский бизнес

Африканская лига это один из способов, с помощью которого NBA может искать и развивать таланты из Африки. Кроме того, партнеры NBA, например, компании, занимающиеся спортивными ставками, могут тестировать здесь новые технологии.

На сегодня в Баскетбольной Лиге Африки принимают участие 12 команд, а игры лиги транслируются в 215 странах.

Генеральный директор NBA в своем заявлении недавно подтвердил, что у лиги, которая уже оценивается в почти миллиард долларов, очень амбициозные планы роста на ближайшее будущее.