NBA запустила свой африканский бизнес, который контролирует Баскетбольную Лигу Африки, в мае этого года. Комиссар NBA Адам Сильвер заявил, что его стоимость оценивается почти в 1 миллиард долларов.
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Почему Барак Обама выбрал инвестиции в африканский баскетбол
NBA всегда была отличным послом Соединенных Штатов, используя игру для создания значительно более глубоких связей по всему миру. А в Африке баскетбол способен содействовать благополучию, равенству и расширению прав и возможностей на всем континенте,
– говорится в заявлении Обамы.
Экс-президент США также отмечает, что он уверен в том, что инвестируя в общество, продвигая гендерное равенство и прививая любовь к игре в баскетбол, NBA Africa может изменить к лучшему жизнь многих молодых людей Африки.
Сумму инвестиций не раскрывают
NBA не раскрыла условия участия Обамы в этом бизнесе. В баскетбольной лиге заявили, что Обама будет использовать свою долю в NBA Africa для финансирования молодежных и лидерских программ Фонда Обамы по всей Африке.
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Мы надеемся на сотрудничество с президентом Обамой и нашими стратегическими инвесторами, чтобы использовать баскетбол как двигатель экономического роста на континенте и как платформу для улучшения здоровья и благополучия одного из самых молодых населений в мире, которое растет стремительными темпами,
– сказал генеральный директор NBA Africa Виктор Уильямс
Кто еще инвестировал в NBA Africa
Бывшие игроки NBA Луол Денг, который родился в Южном Судане, и Джоаким Ноа, который имеет связи с Камеруном, также являются инвесторами NBA Africa. Также, по данным СМИ, среди инвесторов африканского бизнеса NBA есть несколько других легенд американского баскетбола, которые имеют связи с африканским континентом.
Комиссионер NBA Адам Сильвер и главный операционный директор NBA Марк Татум входят в совет директоров NBA Africa.
Логотип Баскетбольной Лиги Африки / Фото NBA
Кроме звезд NBA и бывшего президента США Барака Обамы, инвестировали средства в африканский баскетбол нигерийская промышленная группа Yinka Folawiyo Group и инвестиционная компания Helios Fairfax Partners Corporation.
Для чего NBA африканский бизнес
Африканская лига это один из способов, с помощью которого NBA может искать и развивать таланты из Африки. Кроме того, партнеры NBA, например, компании, занимающиеся спортивными ставками, могут тестировать здесь новые технологии.
Генеральный директор NBA в своем заявлении недавно подтвердил, что у лиги, которая уже оценивается в почти миллиард долларов, очень амбициозные планы роста на ближайшее будущее.