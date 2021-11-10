"Банкротируем и вымираем": как украинский бизнес пережил первую неделю локдауна

С 1 ноября 2021 года Киев ввел локдаун для невакцинированных. Это имело свои последствия, в частности, для перевозчиков, железной дороги, представителей торговли и ресторанов.

С начала месяца киевлянам без COVID-документов запретили пользоваться общественным транспортом, посещать заведения и непродуктовые магазины. Как это повлияло на местный бизнес – далее в материале.

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Транспортные компании

Некоторые транспортные компании ощутили на себе влияние новой волны COVID-19 еще 21 октября – граждан без сертификата вакцинации или отрицательного теста в областях желтого и высших уровней эпидемиологической опасности запретили перевозить в общественном транспорте.

По словам главы Всеукраинского объединения пассажирских перевозок Игоря Житинского, у легальных перевозчиков осталось всего 25 – 30% рейсов от количества, предшествующего 21 октября.

Понемногу банкротируем и вымираем. Вскоре рынок автобусных транспортных услуг не будет как такового – по меньшей мере 30 – 40% рынка локдаун уничтожит,

– прогнозирует Игорь Житинский.

Сейчас перевозчики пытаются продать собственный бизнес, чтобы получить хоть какие-то деньги. Глава объединения отмечает, что в отечественной истории транспортные активы еще никогда так дешево не стоили.

Дела – очень плохи! Пассажиропоток упал в два – три раза, и работа на большинстве маршрутов становится убыточной для перевозчиков,

– подчеркнул глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

Рестораны

Первый день локдауна был самым тяжелым для ресторанов – по словам директора аналитического центра "Рестораны Украины" Ольги Насоновой, посещаемость заведений тогда упала на 50 – 60%. Схожую цифру озвучивает и президент Украинской ресторанной ассоциации Сергей Трахачев.

Продажи в зале упали более чем на 60%. Доставка возросла, но далеко не компенсировала падение заказов внутри заведения. Залы стоят пустые, и у нас нет аргументов попросить скидку у арендодателя,

– рассказывает владелец сети пиццерий MamaMia Алексей Тюрин.

По оценке Ольги Насоновой, наибольшие потери понесли новые заведения, те, кто не ориентированы на услуги доставки (в частности, бары), и заведения широкого профиля. Также потери понесли бизнес-заведения, чьих клиентов перевели на дистанционную работу.

ТРЦ

В торговых центрах красной зоны, в том числе в Киеве, посещаемость упала на 30%, – комментирует директор компании UTG Евгения Локтионова. Эксперт развивала ТРЦ Ocean Plaza, Lavina Mall и Blockbuster Mall. В то же время, по словам Евгении, вырос средний чек – покупки клиентов стали более целевыми.

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Когда ждать восстановления

После шоковых первых дней локдауна количество людей в ресторанах уже постепенно начало восстанавливаться. В течение недели, по словам Сергея Трахачева, ситуация может стабилизироваться. Однако состояние ухудшится, если государство станет проверять наличие COVID-документов не только у персонала, но и у посетителей.

Учитывая темпы вакцинации, количество посетителей ТРЦ сможет восстановиться через несколько недель.