Президент Джо Байден предложит почти вдвое увеличить ставку налога на прибыль миллионеров до 39,6%. Так президент надеется решить проблему неравенства, направив деньги на нужды людей с низкими доходами.

Повышение налогов позволит выделить около 1 триллиона долларов на поддержку американских семей. В частности на:

уход за детьми;

общее школьное образование;

оплачиваемый отпуск для работников.

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Новый план Байдена – это часть общего пересмотра налоговой системы США, где с богатых американцев и крупных корпораций взимать высокие налоги.

Какой налог могут ввести в США

Налог на прирост инвестиционного капитала почти удвоится: с 20% до 39,6%. Это касается американцев, зарабатывающих более 1 миллиона долларов.

Таким образом общая ставка налога на прирост капитала, что содержит и 3,8% чистого инвестиционного налога для физических лиц с доходом от 200 тысяч долларов, составит для самых богатых американцев 43,4% .

Если предложение Байдена примут, то это станет самым большим поднятием налогов с 1913 года. Отметим, что налог на прирост капитала платит около 1% американцев .

Ожидается, что все детали предложения президент расскажет во время выступления в конгрессе 28 апреля.

Последствия повышения налогов

По словам Дженнифер Псаки, из администрации Байдена, в Белом доме не ожидают негативного влияния такого повышения налогов на инвестиции в США.

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Фондовый рынок уже отреагировал на новости о возможном повышении налогов: