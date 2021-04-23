Байден против миллиардеров: налог для богатых в США увеличат вдвое
Президент Джо Байден предложит почти вдвое увеличить ставку налога на прибыль миллионеров до 39,6%. Так президент надеется решить проблему неравенства, направив деньги на нужды людей с низкими доходами.
Источник:Bloomberg
Повышение налогов позволит выделить около 1 триллиона долларов на поддержку американских семей. В частности на:
- уход за детьми;
- общее школьное образование;
- оплачиваемый отпуск для работников.
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Новый план Байдена – это часть общего пересмотра налоговой системы США, где с богатых американцев и крупных корпораций взимать высокие налоги.
Какой налог могут ввести в США
Налог на прирост инвестиционного капитала почти удвоится: с 20% до 39,6%. Это касается американцев, зарабатывающих более 1 миллиона долларов.
Таким образом общая ставка налога на прирост капитала, что содержит и 3,8% чистого инвестиционного налога для физических лиц с доходом от 200 тысяч долларов, составит для самых богатых американцев 43,4%.
Если предложение Байдена примут, то это станет самым большим поднятием налогов с 1913 года. Отметим, что налог на прирост капитала платит около 1% американцев.
Ожидается, что все детали предложения президент расскажет во время выступления в конгрессе 28 апреля.
Последствия повышения налогов
По словам Дженнифер Псаки, из администрации Байдена, в Белом доме не ожидают негативного влияния такого повышения налогов на инвестиции в США.
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Фондовый рынок уже отреагировал на новости о возможном повышении налогов:
- Так, индекс S&P 500 упал на 1% в начале дня, что стало самым резким падением за последний месяц.
- Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,94%.
- Индекс Nasdaq Composite упал на 0,94%.
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