Уоррен Баффет уже заработал 60 миллионов на лекарстве против болезни Альцгеймера

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета получила прибыль в размере 60 миллионов долларов на акциях компании Biogen. Это стало результатом повышения цены на акции Biogen после одобрения лекарства против болезни Альцгеймера.

Рост стоимости акций компании Biogen, был обусловлен одобрением американским управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) препарата адуканумаб. Федеральные регулирующие органы США впервые за 20 лет одобрили лекарство против болезни Альцгеймера. Препарат, разработанный компанией Biogen, поступит в продажу под коммерческим названием Aduhelm.

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Инвестиционный конгломерат Уоррена Баффета купил почти 650 тысяч акций производителя лекарств в четвертом квартале 2019 года, что по показателям конца 2019 в долларовом эквиваленте было равным 192 миллионам долларов США. В первом квартале компания Баффета продала только 7 тысяч акций, однако больше не уменьшала долю собственности в компании Biogen.

По состоянию на конец марта 2021 года приобретенные Berkshire Hathaway акции Biogen стоили около 180 миллионов долларов. Новость об одобрении препарата Aduhelm со стороны FDA привела к росту акций на 38% в понедельник, 7 июня 2021 года. Таким образом стоимость доли Berkshire выросла на 75 миллионов долларов до примерно 255 миллионов долларов. Сейчас Уоррен Баффет и его команда зафиксировали прибыль в размере около 33% за 18 месяцев, получив 60 миллионов чистой прибыли.

Уоррен Баффет купил акции Biogen вопреки собственной логике

Ставка Berkshire на Biogen необычная, поскольку Баффет известен тем, что действует в пределах своего "круга компетенции", покупая активы только тех компании, которые он глубоко понимает, например, American Express или Coca-Cola. Однако сейчас его компания все дальше заходит в фармацевтику, инвестируя в Biogen, а также в AbbVie, Merck, Bristol Myers Squibb и Pfizer в последние кварталы.

Препарат Aduhelm / Фото Medscape

Примечательно, что Berkshire инвестировала в Biogen в том же квартале, когда производитель лекарств возобновил свои усилия по получению одобрения на свой препарат для лечения болезни Альцгеймера. В начале 2019 компания приостановила разработку препарата после двух крупных клинических испытаний, которые завершились разочарованием в эффективности препарата.

Сам Уоррен Баффет, на ежегодном собрании в мае этого года, высказывал обеспокоенность по поводу ставок Berkshire на фармацевтику, признавшись, что его команда купила "так себе" акции, о которых он не слишком много знает, и владеть которыми ему не очень удобно.

Ставка на Biogen обогатит Уоррена Баффета еще больше

FDA выдало ускоренное одобрение препарата компании Biogen на основании данных о его способности удалять амилоид – белок, который повреждает клетки мозга. Однако одобрение зависит от дальнейших исследований эффективности лечения.

Потенциальный препарат-бестселлер компании Biogen намекает на огромный потенциал роста стоимости акций биотехнологических компаний. В то же время эксперты фондовых рынков отмечают, что и в дальнейшем риски, связанные с исследованиями лекарств, такими как клинические испытания и одобрения регулирующих органов, является сдерживающим фактором, тормозящим приток инвестиций в фармацевтику.