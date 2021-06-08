Рост стоимости акций компании Biogen, был обусловлен одобрением американским управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) препарата адуканумаб. Федеральные регулирующие органы США впервые за 20 лет одобрили лекарство против болезни Альцгеймера. Препарат, разработанный компанией Biogen, поступит в продажу под коммерческим названием Aduhelm.

К теме Как не тратить лишнего на старте нового бизнеса

Инвестиционный конгломерат Уоррена Баффета купил почти 650 тысяч акций производителя лекарств в четвертом квартале 2019 года, что по показателям конца 2019 в долларовом эквиваленте было равным 192 миллионам долларов США. В первом квартале компания Баффета продала только 7 тысяч акций, однако больше не уменьшала долю собственности в компании Biogen.

По состоянию на конец марта 2021 года приобретенные Berkshire Hathaway акции Biogen стоили около 180 миллионов долларов. Новость об одобрении препарата Aduhelm со стороны FDA привела к росту акций на 38% в понедельник, 7 июня 2021 года. Таким образом стоимость доли Berkshire выросла на 75 миллионов долларов до примерно 255 миллионов долларов. Сейчас Уоррен Баффет и его команда зафиксировали прибыль в размере около 33% за 18 месяцев, получив 60 миллионов чистой прибыли.

Уоррен Баффет купил акции Biogen вопреки собственной логике

Ставка Berkshire на Biogen необычная, поскольку Баффет известен тем, что действует в пределах своего "круга компетенции", покупая активы только тех компании, которые он глубоко понимает, например, American Express или Coca-Cola. Однако сейчас его компания все дальше заходит в фармацевтику, инвестируя в Biogen, а также в AbbVie, Merck, Bristol Myers Squibb и Pfizer в последние кварталы.

Препарат Aduhelm / Фото Medscape

Примечательно, что Berkshire инвестировала в Biogen в том же квартале, когда производитель лекарств возобновил свои усилия по получению одобрения на свой препарат для лечения болезни Альцгеймера. В начале 2019 компания приостановила разработку препарата после двух крупных клинических испытаний, которые завершились разочарованием в эффективности препарата.

Сам Уоррен Баффет, на ежегодном собрании в мае этого года, высказывал обеспокоенность по поводу ставок Berkshire на фармацевтику, признавшись, что его команда купила "так себе" акции, о которых он не слишком много знает, и владеть которыми ему не очень удобно.

Ставка на Biogen обогатит Уоррена Баффета еще больше

FDA выдало ускоренное одобрение препарата компании Biogen на основании данных о его способности удалять амилоид – белок, который повреждает клетки мозга. Однако одобрение зависит от дальнейших исследований эффективности лечения.