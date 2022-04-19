Автомобильная корпорация Stellantis решила остановить свой единственный завод в России – в Калуге. Завод "ПСМА Рус", расположенный в калужском индустриальном парке "Росва", выпускал автомобили по полному циклу с 2012 года.

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Решение об остановке производства в концерне объяснили "возрастающим количеством перекрестных санкций и трудностями с логистикой".

Неизвестно, планируют ли в компании увольнять сотрудников. Пока в официальном сообщении заявили лишь об их "защите", не детализируя, что подразумевается.

Также компания "осуждает насилие и поддерживает все действия, способные восстановить мир".

Автоконцерн Stellantis был создан в 2021 году слиянием французского автопроизводителя Groupe PSA и итальянско-американского Fiat Chrysler Automobiles. Российский завод выпускал легковые автомобили Peugeot 408 и Citroen C4, а также мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. Он занимался изготовлением коммерческих автомобилей марок Peugeot, Opel и Citroen. Продажа этих автомобилей в России в 2021 году составила 18 526 единиц.

После введения санкций против России Stellantis заявил о прекращении экспорта в Россию и импорта оттуда фургонов. Их производство было перенесено на предприятия корпорации во Франции и Англии.

Завод в Калуге продолжил работу, но сократил производство.

На этом же ПСМА Рус собирают внедорожники от Mitsubishi – Outlander и Pajero Sport. Японскому автопроизводителю принадлежит 30% на этом предприятии.

Stellantis не первый, кто приостанавливает свою деятельность в Калуге. До этого здесь свои заводы закрыли Volkswagen и Volvo.

Другие российские города тоже пострадали из-за санкций и закрытий автомобильных заводов. Skoda прекратила производство в Нижнем Новгороде, а BMW – в Калининграде. В Санкт-Петербурге перестали собирать Nissan, Toyota и Hyundai. А в Москве остановили завод, где собирали Renault.