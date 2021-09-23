Автопроизводители в этом году потеряют 210 миллиардов долларов прибыли: причина убытков

Из-за дефицита микрочипов потери доходов автомобильной индустрии в 2021 году ранее оценивали в 110 миллиардов долларов. Сейчас, после обострения проблемы, эксперты прогнозируют убытки почти вдвое больше – 210 миллиардов долларов.

Аналитическая компания AlixPartners заявляет, что мировая автомобильная промышленность до конца года не сможет изготовить 7,7 миллиона единиц прогнозируемой продукции, хотя в мае неутешительный показатель составлял 3,9 миллиона единиц. Это на 91% больше, чем согласно предыдущему прогнозу.

На тему Tesla сможет выпустить 1,3 миллиона автомобилей в 2022 году: прогнозы эксперта

Причина убытков

Глобальный дефицит микрочипов, который возник еще в начале 2021 года, в частности из-за пандемии COVID-19, нанес сокрушительный удар по объемам производства новых автомобилей.

Нью-Йоркская компания AlixPartners впервые опубликовала текущий прогноз убытков еще в конце января, когда проблема с нехваткой деталей только начала назревать. Тогда аналитики прогнозируемо оценили потери автопроизводителей в 60,6 миллиарда долларов.

Конечно, все надеялись, что дефицит микрочипов вскоре закончится. Однако такие события, как локдауны в Малайзии и другие проблемы пандемии по всему миру, еще больше обострили проблему. Марк Вейкфилд Аналитик компании AlixPartners

Сейчас компания прогнозирует убытки автоиндустрии в размере 210 миллиардов долларов по результатам текущего года, однако эта цифра, по словам экспертов, может в очередной раз существенно увеличиться к концу 2021.

Проблема с дефицитом микрочипов: коротко