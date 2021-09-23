Аналитическая компания AlixPartners заявляет, что мировая автомобильная промышленность до конца года не сможет изготовить 7,7 миллиона единиц прогнозируемой продукции, хотя в мае неутешительный показатель составлял 3,9 миллиона единиц. Это на 91% больше, чем согласно предыдущему прогнозу.
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Причина убытков
Глобальный дефицит микрочипов, который возник еще в начале 2021 года, в частности из-за пандемии COVID-19, нанес сокрушительный удар по объемам производства новых автомобилей.
Нью-Йоркская компания AlixPartners впервые опубликовала текущий прогноз убытков еще в конце января, когда проблема с нехваткой деталей только начала назревать. Тогда аналитики прогнозируемо оценили потери автопроизводителей в 60,6 миллиарда долларов.
Конечно, все надеялись, что дефицит микрочипов вскоре закончится. Однако такие события, как локдауны в Малайзии и другие проблемы пандемии по всему миру, еще больше обострили проблему.
Сейчас компания прогнозирует убытки автоиндустрии в размере 210 миллиардов долларов по результатам текущего года, однако эта цифра, по словам экспертов, может в очередной раз существенно увеличиться к концу 2021.
Проблема с дефицитом микрочипов: коротко
- General Motors заявила о сокращении производства авто, а потом закрыла несколько своих заводов в США, Мексике и Канаде;
- Toyota сократила предусмотренные объемы производства на 40% в сентябре;
- Volkswagen также сообщила о необходимости уменьшить количество выпущенных автомобилей;
- Renault прогнозирует, что в этом году на рынке не появится как минимум 100 тысяч прогнозируемых единиц их новой продукции;
- Запуск электрогрузовика Tesla Semi в очередной раз отложили – транспортные средства не попадут на рынок в 2021 году из-за глобальных проблем автомобильной промышленности.