Дело в том, что во Франции работодатели обязаны платить компенсацию сокращенным работникам, а если человек решает уволиться по собственному желанию – у предприятия нет такой обязанности. Так, представители профсоюза сейчас обвиняют руководство Stellantis в умышленном нарушении прав сотрудников .

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Странный подход к сокращению в Stellantis

Сотрудникам компании начали регулярно рассылать сообщения о ярмарках вакансий и услугах, позволяющих создать "выигрышное" резюме. Письма поступают настолько часто, что работники обратились за помощью в профсоюз.

Это не самый лучший способ мотивировать людей эффективно работать в интересах компании. Мы попросили руководство (Stellantis – ред. 24 канал) прекратить такую ​​рассылку,

– сообщила глава профсоюза Кристин Вирасами.

Что известно о компании Stellantis Основана в 2021 году путем слияния концернов Fiat, Chrysler и PSA Group (бренды Peugeot и Citroen). В настоящее время компания владеет 14 автомобильными брендами, а ее штат насчитывает около 300 тысяч работников по всему миру.

Дело в том, что компания сконцентрировалась на производстве электромобилей, что не нуждается в таких объемах человеческого ресурса . Stellantis хочет сократить свой штат, однако уменьшение зарплатного фонда на основных рынках Европейского Союза является довольно финансово затратным процессом.

К слову, в компании отметили, что путём рассылки подобных писем пытаются помочь тем сотрудникам, которые уже давно стремятся сменить свое место работы.

Добавим, что в начале февраля автопроизводитель начал переговоры с французскими профсоюзами по поводу 2-летнего плана добровольного сокращения 2 600 рабочих мест . По оценкам профсоюзов, до конца 2025 года во Франции в общей сложности могут уволиться с работы до 10 тысяч человек.

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Изменение рынка

Издание Bloomberg отмечает, что искать способы сократить команду придется и конкурентам Stellantis , в частности, компаниям Volkswagen и Renault, которые также планируют постепенно переходить на производство авто исключительно на электрической тяге.

Напомним, что в 2021 году автопроизводители столкнулись и с другой проблемой, которая негативно повлияла на их финансовые показатели. Множество игроков рынка были вынуждены приостановить производство из-за дефицита микрочипов и других комплектующих.