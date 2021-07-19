Автомобили Tesla появятся в игре PUBG Mobile: Илон Маск поделился сумасшедшим трейлером

Tesla не занимается рекламой в традиционном смысле этого слова, но автомобили компании всегда вдохновляют на удивительные проекты. Один из них был недавно создан для Tesla China и Tencent Games.

Компания Tesla China привлекла к себе большое внимание в эти выходные после того, как в сети появился двухминутный трейлер игры Game for Peace (китайская версия PUBG Mobile).

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Новое видео уже окрестили "самым крутым игровым трейлером всех времен, в котором использованы следующие поколения автомобилей Tesla".

Илон Маск в восторге от видео

Об отличном качестве и сюжете видео, которое переполнено ссылками на многочисленные проекты Илона Маска, свидетельствует тот факт, что сам генеральный директор Tesla поставил на трейлере свой "знак качества", опубликовав часть из этого эпического видео в собственном профиле в твиттер.

Трейлер, созданный @NutT4y совместно с INFINI для Tesla China и Tencent Games, начинается кадром путешествия Tesla Roadster нового поколения в космос и высадки на Марс, где к нему присоединяется Tesla Cybertruck. Для проведения спасательной миссии автомобили возвращаются на 15 лет назад.

Безумный сюжет в стиле PUBG Mobile

Безусловно порадует глаз зрителя момент, когда Tesla Cybertruck в дрифте сминает роботизированных врагов, а дальше совместно с Tesla Roadster нового поколения в прыжке в воздухе уничтожает вражеский портал. Двухминутный водоворот событий на самом деле завораживает.

Реклама Tesla, которая не выглядит как реклама

Поскольку компания Tesla не рекламируется, ее восприятие общественностью иногда искажается. Из-за огромного количества негативного освещения в СМИ, а также постоянную критику со стороны приверженцев традиционных автомобилей, значительная часть широкой публики мало знает о безопасности электромобилей Tesla и их потрясающую производительность.

Одним из лучших способов устранить этот информационный пробел является реклама, однако Илон Маск очень мало использует традиционный формат рекламы. Генеральный директор Tesla использует огромное количество подписчиков в соцсетях для продвижения бренда.

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Безусловно, упоминания о Tesla в популярных играх, таких как PUBG Mobile (или Game for Peace в Китае), также максимально способствуют рекламе бренда и продажам автомобилей компании.