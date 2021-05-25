Миллионы людей едут в общественном транспорте, включат свет в комнате, просматривают новости на телефоне, заправляют горючим авто – и даже не задумываются над тем, какие технологии ежесекундно гармонизируют миллиарда событий и операций. Для современного потребителя уже обычное дело – отправлять показатели счетчика газа или электроэнергии в чатбот. И никто при этом не думает, что на той стороне постоянно сидит какой-то супермен, способный реагировать на обращения тысяч абонентов одновременно.

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Автоматизация в современном мире стала обыденностью . И возможным это сделали новейшие технологии, в частности интернет вещей (Internet of Things) . Благодаря IoT физический и цифровой мир движутся вместе, помогая городам "умнеть" – становиться более эффективными, комфортными для жизни и устойчивыми к внешним потрясениям вроде пандемии COVID-19.

Интернет вещей (IoT) – это совокупность способов взаимодействия физических объектов, устройств и систем между собой и с окружающим миром с применением различных технологий связи и стандартов соединения. Благодаря IoT компании в реальном времени узнают о том, как работают их системы, получая самую информацию – от технического состояния оборудования к цепям поставок и логистических операций. Это позволяет автоматизировать и значительно ускорить рабочие процессы. В итоге – оптимизированы расходы компании и качественные товары и услуги.

Согласно исследованию ООН , к 2050 году около 70% мирового населения будет проживать в городах или мегаполисах. Поетому, уже сегодня на повестке дня у местных властей и локального бизнеса одной из приоритетных задач стоит освоение новейших информационных технологий, без которых инфраструктура просто не выдержит такой нагрузки.

Автоматизация процессов превращает города в смартсистемы / Фото Givingcompass

Кому нужна автоматизация

Основой "умных" городов является обмен данными. Надежная инфраструктура облачных вычислений с мощным механизмом защиты от локальных сбоев обеспечивает каждому звену смартсистемы круглосуточный доступ к данным, независимо от места ее расположения, а также возможность обмениваться информацией с другими звеньями в режиме реального времени.

Поэтому и крупные корпорации , и государственные учреждения , и частные предприниматели во всем мире планомерно "оцифровывают" свою деятельность, переводя значительную часть физического бизнеса в цифровой формат. Так, все больше поставщиков энергоресурсов для дистанционного сбора данных вводят приложения для интеллектуальных счетчиков, а страховые компании, прежде чем сформировать предложения и цены на них, с помощью Big Data -решений уточняют портрет целевой аудитории и ее потребности.

Таким образом , эффективность компаний растет, а накладные расходы сокращаются.

Для тех, кто хочет больше узнать о технических инновациях на службе у государства, малого и крупного бизнеса, специалисты Киевстар подготовили миникнигу "Современные технологии для автоматизации бизнеса".

M2M и IoT: в чем разница

Автоматизация процессов опирается на две технологии: Machine-to-Machine и Internet of Things . Разберем, чем они отличаются друг от друга.

Machine-to-Machine (M2M)

Прежде всего, автоматизируются рутинные процессы, которые можно описать простыми алгоритмами:

какие параметры нужно проверить,

куда передать результат,

где проверить предельные отклонения,

что сделать в случае наступления определенного события.

Для дистанционного считывания показаний и их передачи в центр обработки данных необходимо обеспечить связь между устройствами , чтобы они могли "общаться" друг с другом. Раньше это было возможно благодаря проводному соединению, но с развитием сотовых технологий этот способ коммуникации уступил место беспроводной передачи данных. И сегодня снимать показатели с удаленных объектов и мобильных устройств можно дистанционно. Технология взаимодействия устройств (машин) между собой назвали Machine-to-Machine (сокращенно – М2М).

В М2М-технологии задействованы различные пути передачи данных: интернет, SMS, CSD, голосовые каналы. Наиболее распространенный и доступный из них – интернет. Для соединения устройств применяются как SIM-карты обычных форматов, так и специальные чипы, запаянные в устройство. По сравнению с обычной SIM-картой чип имеет существенные преимущества:

он может работать в средах с повышенной температурой, запыленность, влажностью и вибрацией;

его невозможно извлечь из устройства и использовать по нецелевому назначению.

Итак, благодаря технологии М2М производители совершенствуют свою продукцию и сервисы, увеличивают их ассортимент , что не может не отметить потребитель. Технологии, которые с помощью М2М расширяют возможности устройств, называют интернетом вещей .

Интернет вещей

В случае IoT идет речь о способах взаимодействия физических объектов, устройств и систем между собой и с окружающим миром с применением различных технологий связи и стандартов соединения.

Интернет вещей – больше чем просто совокупность датчиков. Сбор данных об объектах (или механизмах, зданиях, или людях) с помощью датчиков для дальнейшего анализа практикуется давно. Коренное отличие промышленного интернета – в том, что датчики объединяются в единую сеть с аналитическими системами и системами управления. Таким образом, объект получает собственную сеть, внутри которой идет обмен данными. Эти данные служат основой для автоматического приема решений и действий по управлению объектом.

Роботы на складе Amazon / Скриншот Youtube

Благодаря IoT компании могут в реальном времени отслеживать, как работают их системы, получая информацию во всех деталях – от технического состояния оборудования к цепям поставок и логистических операций. И все это без погрешности из-за человеческого фактора. В итоге имеем:

автоматизация рутинных процессов,

улучшение качества услуг ,

удешевления производства и доставки товаров

полную прозрачность операций с клиентами.

Преимущества автоматизации процессов на принципах искусственного интеллекта и саморегулирования систем – неоспоримые, не так ли?

Решаете, стоит ли использовать М2М или IoT? Ломаете голову над тем, как эффективно передавать данные и как их защитить? Ищете яркие примеры применения технологий? В миникниге, которую подготовили специалисты Киевстар Бизнес, вы найдете ответы на все свои вопросы.

До 10 лет на одном заряде: технологии LoRa и NB-IoT

В последние годы особенную актуальность приобрела технология передачи данных дальнего радиуса действия с низким расходом электропитания LPWAN (Low-power Wide-area Network) . Эта технология предназначена для передачи данных раз в сутки в небольшом объеме . Остальное время передающее устройство – выключено, поэтому может работать 8 – 10 лет на одном заряде батареи.

В Украине для передачи данных на большое расстояние с низким расходом электропитания используют два типа сетей :

LoRa использует нелицензированные каналы связи,

NB-IoT работает на лицензированных частотах LTE.

В обоих технологиях радиус действия и сроки работы оборудования от одного заряда батареи примерно одинаковы. Поэтому в большинстве компании отдают предпочтение той, что работает на лицензированных частотах .

Как управлять потоком данных: центр управления IoT

В автоматизированной среде для передачи данных между устройствами в формате M2M обычно используется много SIM-карт. Чтобы упорядочить этот процесс, компания "Киевстар" предлагает своим бизнес-клиентам полнофункциональный центр управления IoT .

Киевстар является не только крупнейшим оператором мобильной связи Украины (почти с 26 миллионами абонентов), но и надежным бизнес-партнером, который предлагает целую экосистему современных сервисов для работы с клиентами, оптимизации бизнес-процессов и коммуникаций. Среди них – NB-IoT и Центр управления IoT.

Центр управления IoT – многофункциональная платформа, с помощью которой можно управлять М2М-подключениями в режиме реального времени, настраивать правила работы М2М-подключений при наступлении определенных событий и тому подобное.

Центр управления IoT / Скриншот Youtube

Платформа помогает:

выбрать лучший тарифный план для каждого из М2М номеров (даже в текущем месяце);

блокировать номер по достижении определенных лимитов;

информировать пользователя посредством e-mail или API;

настраивать собственные автоматизированные сценарии, по которым будут работать SIM-карты.

Центр управления IoT изучает типичную работу устройства при передаче данных (количество сеансов в сутки, частота сессий, объемы передачи данных за одну сессию) и, в зависимости от заданного алгоритма, блокирует устройство или уведомляет пользователя о аномальное поведении устройства.

При увеличении активности устройства (что может свидетельствовать о DDoS-атаке), как и при уменьшении или полном прерывании трафика (через выход оборудования из строя), сразу будет отправлен e-mail или API-сообщение, – и соответствующая служба клиента сможет оперативно наладить работу оборудования, а следовательно, минимизировать косвенные убытки от технического сбоя.

Где лучше всего применять технологии М2М и IoT

М2М и IoT – незаменимые в сферах, для которых автоматизация процессов не просто потребность, а необходимость. Эти технологии активно применяют везде, где важно очень тщательно отслеживать состояние объектов или собирать большие массивы данных для дальнейшего анализа:

Безопасность . Системы надзора и охраны – неотъемлемая часть жизни как отдельных бизнесов, так и целых городов. Видеонаблюдение в реальном времени существенно повышает уровень защиты людей, объектов и производственных процессов.

Медицина . Медицинские приборы, подключенные к интернету, постоянно собирают данные о состоянии пациента и при фиксации тревожных показателей немедленно направляют к врачу. Благодаря этому удается не только предотвратить развитие осложнений, избежать дополнительных расходов на борьбу с ними, но иногда и спасти пациенту жизнь.

Обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов (Smart City) . Городской транспорт с датчиками перемещения, планирование маршрутов транспорта на основе данных о перемещении людей – во многих городах это уже обычное дело.

Логистика. Менеджерам компании важно знать, где находится транспортное средство в каждый конкретный момент, как быстро доставляется товар. Чтобы транспорт бесперебойно выполнял свои функции, датчики контролируют его техническое состояние, позволяя оперативно выявлять малейшие неисправности и избежать простоев или скорректировать маршрут.

Агропромышленность. Урожай зависит не только от погоды, но и от условий, которые обеспечивает растениям человек. Сенсоры в почве подскажут, достаточно ли там влаги, нуждаются ли растения удобрений, достаточно ли солнечного света.

Спрос бизнес-клиентов Киевстар на M2M-решения стабильно растет. Сегодня с помощью SIM-карты можно дистанционно контролировать перемещение техники и объемы использования топлива, получать данные с различных датчиков, отслеживать показатели счетчиков. Дополнительный сервис, который получают клиенты Киевстар – универсальная платформа Центр управления IoT, которая позволяет пользователям самостоятельно настраивать правила работы с имеющимися картами.

Сегодня Киевстар предоставляет своим абонентам более комплексные и многоуровневые телеком-услуги, чем можно было себе представить еще несколько лет назад. Мы все больше переходим в digital-формат и пополняем свои предложения современными инновационными сервисами. Чаще всего они привязаны к интернету. Киевстар разворачивает сети NBIoT на локациях клиентов для работы большого количества устройств, которые обмениваются между собой огромными объемами информации. NB-IoT – это сеть с низким энергопотреблением и гарантированно высокой степенью защиты информации при обмене между устройствами,

– объясняет директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар Константин Вечер.

Smart City

Стремительная урбанизация изменила подход к планированию и развитию инфраструктуры городов. Перед муниципалитетами появляются новые вызовы, и власти своевременно реагировать на нужды горожан.

Однако ни одно правительство или органы местного самоуправления самостоятельно не смогут превратить город в современную смартспильноту без поддержки коммерческого сектора. Информационно-технологические гиганты сегодня охватывают многомиллионную аудиторию частных потребителей и помогают автоматизировать важные процессы бизнес-клиентам, поэтому накопили огромный опыт и могут предложить городу готовы эффективные решения по упорядочению его жизни. Если коммерческие компании благодаря новейшим технологиям преуспевают даже в условиях глобального кризиса, то и городским районам технические инновации помогут интегрироваться в систему Smart City.

Smart City Это совокупность информационно-цифровых технологий для улучшения качества жизни в городе. IoT-технологии интегрируются в соответствующие структуры, чтобы повысить уровень предоставления услуг, удешевить и сократить потребление ресурсов, улучшить коммуникацию с горожанами.

В качестве примера возьмем управление дорожным движением в реальном времени. Благодаря ему можно оптимизировать транспортный поток и в будущем облегчить автомобилистам поиск свободных мест для парковки. Ведь, по данным исследования SCIL , около 30% всего трафика в городах приходится на автомобили, которые кружат по городу в поисках, где припарковаться.

Базовая концепция управления элементами Smart City / Инфографика 24 канала

Итак, что получает город с помощью IoT:

"Умное" освещение. Автоматизированное управление интенсивностью и зональностью света в соответствии с потребностями местности и конкретных ситуаций помогает уменьшить расходы на городское освещение.

"Умные" парковки. Заторы в городских центрах и зонах с интенсивным движением часто возникают из-за того, что около трети водителей вынуждены длительное время искать парковочное место. "Умное" управление транспортом не только уменьшит заторы, но и будет способствовать снижению уровня загрязнения воздуха.

"Умная" остановка . Уже не редкость, увидеть на остановке общественного транспорта устройства для продажи билетов и информационные табло для отображения маршрутов, времени прибытия и отправления и сообщений о дорожной ситуации.

"Умные" мусорные баки. Новые микрорайоны все чаще оборудуют контейнеры для мусора специальными датчиками, которые передают информацию диспетчеру об уровне заполнения.

Концепция "умного" города опирается на несколько столбов, один из которых – телекоммуникации . Без быстрой и надежной связи автоматизировать управление городом будет просто невозможно.

В конце 2018 Киевстар успешно протестировал NB-IoT-сеть для интернета вещей. С ее помощью можно считывать показания датчиков движения муниципального транспорта, водо- и теплопотребления, регулировать степень освещения в зависимости от времени и погоды, перенаправить трафик во избежание заторов, следить за состоянием окружающей среды, повышать безопасность на улицах,

– рассказывает директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар Илья Польшаков.

После первых шагов в реализации проекту Smart City компания тестирует на собственной инфраструктуре новые решения:

датчики "умной" зоны парковки,

счетчики и накладки на счетчики для мониторинга скорости потока воды, расходов и контроля утечки воды,

внутреннее и внешнее "умное" освещение.

Кроме новейших разработок для коммунальной инфраструктуры Киевстар создает и эффективные решения для бизнеса .

Среди решений в IoT-отрасли мы предлагаем мониторинг перемещения персонала, транспорта и оборудования компаний, помогает контролировать и корректировать рабочие процессы на предприятии,

– рассказывает Илья Польшаков.