Проблема с чипами продолжается: автогиганты и технологические компании сокращают производство

Toyota заявила о сокращении производства на 40% в сентябре из-за глобального дефицита микрочипов. Крупнейший в мире автопроизводитель планировал изготовить почти 900 тысяч новых авто, однако теперь прогнозирует лишь 540 тысяч.

Второй по величине автопроизводитель Volkswagen также предупредил, что будет вынужден сократить производство, однако точных планов по количеству пока не называет. Пандемия COVID-19 увеличила спрос на технику, которая использует микросхемы, в частности, на телефоны, телевизоры и игровые приставки.

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Ситуация на рынке авто

19 августа немецкая компания Volkswagen, которая уже сокращала выпуск новой продукции в начале года, заявила, что ожидает "изменчивую и ограниченную поставку чипов" в третьем квартале 2021 года.

Мы не можем исключать возможность изменений в дальнейшем производстве,

– прокомментировали в компании.

Другие конкуренты Toyota, в том числе General Motors, Ford, Nissan, BMW и Renault, уже сократили производство из-за глобального дефицита микрочипов. Toyota ранее выигрывала по количеству только потому, что имела большие запасы микросхем на складах, однако и те постепенно иссякли.

Еще в августе компания осуществит некоторые сокращения на заводах в Японии, а основная доля уменьшения производства – 360 тысяч – состоится в сентябре на предприятиях в Азии и США. Только два завода Toyota в Великобритании будут работать в запланированном ранее режиме.

Как нехватка микрочипов влияет на бизнес: коротко