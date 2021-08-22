Второй по величине автопроизводитель Volkswagen также предупредил, что будет вынужден сократить производство, однако точных планов по количеству пока не называет. Пандемия COVID-19 увеличила спрос на технику, которая использует микросхемы, в частности, на телефоны, телевизоры и игровые приставки.
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Ситуация на рынке авто
19 августа немецкая компания Volkswagen, которая уже сокращала выпуск новой продукции в начале года, заявила, что ожидает "изменчивую и ограниченную поставку чипов" в третьем квартале 2021 года.
Мы не можем исключать возможность изменений в дальнейшем производстве,
– прокомментировали в компании.
Другие конкуренты Toyota, в том числе General Motors, Ford, Nissan, BMW и Renault, уже сократили производство из-за глобального дефицита микрочипов. Toyota ранее выигрывала по количеству только потому, что имела большие запасы микросхем на складах, однако и те постепенно иссякли.
Еще в августе компания осуществит некоторые сокращения на заводах в Японии, а основная доля уменьшения производства – 360 тысяч – состоится в сентябре на предприятиях в Азии и США. Только два завода Toyota в Великобритании будут работать в запланированном ранее режиме.
Как нехватка микрочипов влияет на бизнес: коротко
- Renault прогнозирует, что в этом году сократит производство на 100 тысяч авто;
- Sony отмечает, что им сложно покрыть спрос на игровые консоли PS5;
- Apple ожидает, что дефицит ухудшится и повлияет на производство новых моделей Iphone;
- Tesla использует альтернативные микросхемы;
- производители электрических чипов планируют строить заводы в США и Японии, чтобы уменьшить проблемы с поставками.