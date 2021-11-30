Теперь компания вынуждена заплатить 81 миллион долларов штрафов. Кроме того, банк оплатит некоторым своим клиентам компенсацию на общую сумму 57 миллионов долларов.

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Судебная волокита австралийского банка

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) подчеркнула, что Westpac необходимо срочно менять свою "культуру ужасного отношения". В ходе одного из шести расследований контролирующий орган заявил, что банк снял комиссионные в размере более 7 миллионов долларов в течение 10 лет с более чем 11 тысяч умерших клиентов за финансовые консультационные услуги, которые он фактически не мог предоставлять по очевидным причинам.

Регулятор также сообщил, что Westpac распространяла дубликаты страховых полисов среди более чем 7 тысяч клиентов , из-за чего те без необходимости платили за несколько одинаковых страховок ежемесячно. Кроме того, по меньшей мере 25 тысяч клиентов банка потеряли около 5 миллионов долларов за услуги, которые так и не были предоставлены должным образом.

Обратите внимание! Это не первый случай нарушения законодательства со стороны Westpac. В сентябре 2020 года компания уже платила штраф в размере 930 миллионов долларов по самому громкому делу об отмывании денег.