United, JetBlue, SkyWest, Alaska и другие авиаперевозчики США отменили более 10 тысяч комбинированных рейсов с 23 декабря. Причинами стали массовый рост заболеваемости экипажей на COVID-19 в сочетании со сложными погодными условиями.

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Втрое выше зарплата для пилотов

Авиакомпании подчеркивают, что сбои в перелетах сейчас более кризисные, чем в начале пандемии . United Airlines, в свою очередь, в канун нового года отменила более 200 рейсов, что составляет 11% от общего числа запланированных.

Так, чтобы хоть как-то спасти ситуацию, United Airlines предлагает повышение зарплаты в 3,5 раза для пилотов, совершающих рейсы с 30 декабря по 3 января, и в три раза большую оплату труда за перелеты с 4 по 29 января.

Из-за быстрого распространения штамма Омикрон мы наблюдаем рекордный дефицит персонала, поскольку люди пребывают на больничных. Влияние пандемии на сферу (авиаперелетов – ред. 24 канал) сейчас кризисное,

– говорится в сообщении компании.

Отмечается, что стюардессы United также получат дополнительные финансовые бонусы за сопровождение ряда рейсов. Тем временем компании JetBlue, Southerwest и Spirit тоже увеличили зарплаты персоналу, чтобы избежать массовых отмен перелетов в праздничные дни .