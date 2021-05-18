Компания ожидает, что в 2021 году выйдет на уровень безубыточности. Такие надежды возлагает, несмотря на активную вакцинацию в мире.

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Если люди будут вакцинированы, это позволит постепенно ослаблять ограничения на поездки.

Ryanair подсчитала убытки с марта 2020 года по март 2021 года. Именно в этот период началась пандемия.

Убытки составили 989 миллионов долларов. Цифра поразила всех, ведь за 2019 год компания получила прибыль в 1 миллиард евро.

К теме. В Дублине выросли акции Ryanair на 1,1%. С начала 2021 года они выросли на 5,5%.

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