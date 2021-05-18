Компания ожидает, что в 2021 году выйдет на уровень безубыточности. Такие надежды возлагает, несмотря на активную вакцинацию в мире.
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Если люди будут вакцинированы, это позволит постепенно ослаблять ограничения на поездки.
Ryanair подсчитала убытки с марта 2020 года по март 2021 года. Именно в этот период началась пандемия.
Убытки составили 989 миллионов долларов. Цифра поразила всех, ведь за 2019 год компания получила прибыль в 1 миллиард евро.
Последние новости Ryanair
- Еще в апреле Ryanair представила программу полетов из Львова на летний сезон . Говорится о 37 рейсов в неделю, будет 17 направлений.
- Также авиакомпания анонсировала запуск с 3 июля двух новых маршрутов из Киева и Одессы.
- В марте компания запустила 18 маршрутов из Украины. Список можно посмотреть здесь .