Emirates будет продолжать работать в России

В то время когда несколько сотен компаний полностью вышли с российского рынка, госкомпания ОАЭ Emirates не видит ничего неэтичного в том, чтобы продолжать работать на российском рынке и спонсировать войну против украинцев.

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Напомним! Авиарегулятор ЕС отозвал у российских авиакомпаний действие сертификатов на полеты в небе ЕС. Воздушное пространство ЕС с 28 февраля полностью закрыто для российских самолетов, в частности – принадлежащих олигархам.

Президент авиаперевозчика Тим Кларк пояснил, что, мол, россияне так же страдают от событий в Украине и целью санкций не должен быть народ.

Россияне имеют право путешествовать, несмотря на события в Украине. Целью санкций не должен быть народ России – им так же наносит вред то, что происходит в Украине, как и всем остальным,

– считает Кларк.

Он также добавил, что Emirates будет выполнять регулярные рейсы в России до тех пор, пока за это выступает владелец авиакомпании, то есть правительство Дубая.

Циничность подобных слов не может не поражать, интересно, что именно он имеет в виду под словами о "им так же наносит вред то, что происходит в Украине"? Наверное, сравнивает, как украинцы спят в подвалах из-за воздушных тревог и россияне в безопасности в своих домах.

В Bloomberg подчеркнули, что из-за взаимных запретов на использование воздушного пространства российские и многие иностранные авиаперевозчики были вынуждены значительно сократить количество рейсов. Emirates оказалась одной из немногих авиакомпаний, оставшихся в России.

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Рейсы, которые выполняет Emirates

Сейчас авиакомпания выполняет два рейса в Москву и один в Санкт-Петербург ежедневно.

Глава Emirates отметил, что количество пассажиров на рейсах "достаточно большое", наблюдается высокий спрос на перевозку багажа.

Кларк добавил, что авиакомпания может свободно летать через воздушное пространство России и делает это по маршрутам до городов на западном побережье США.

Мы перевозим гуманитарные грузы в наших трюмах. У нас есть неправительственные организации, которые путешествуют в Россию и из нее. У нас есть дипломатическое сообщество, которое въезжает и выезжает из России... поэтому все, что мы делаем, это помогаем, способствуем, не занимая пока политической позиции по этому поводу,

– заметил Кларк.

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