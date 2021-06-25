Немецкий автопроизводитель анонсировал отказ от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. С 2026 все новые модели будут электромобилями, а к 2033 году свернут производство традиционных авто.

Немецкий автопроизводитель Audi, входящий в концерн Volkswagen объявил о конкретных планах относительно отказа от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

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С 2026 года – никаких двигателей внутреннего сгорания в новых моделях

Начиная с 2026 года, все новые модели автопроизводителя будут электромобилями, заявил руководитель Audi Маркус Дюсманн (Marcus Duesmann) на климатической конференции в Берлине во вторник, 22 июня. Таким образом, по его словам, Audi ускоряет переход на производство электромобилей.

Ожидается, что к 2025 году в линейке Audi будет более 20 моделей электромобилей. При этом к 2033 году предполагается постепенное свертывание производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Хотя в Китае традиционные авто от AUDI будут выпускать

Впрочем, из-за высокого спроса в Китае такие машины, вероятно, продолжат выпускать на местных партнерских заводах и после 2033 года, предположил глава Audi. По его словам, он не верит в силу запретов, а верит в успешность технологий и инноваций.

Другие автопроизводители тоже перейдут на электромобили

О планах свернуть производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ранее уже объявили несколько производителей. Шведская компания Volvo намерена сделать это до 2030 года американский концерн General Motors – с 2035 года. Производитель автомобилей Mercedes-Benz – концерн Daimler – планирует полностью перейти на электромобили до 2039 года, а материнский концерн Audi – Volkswagen – с 2040 года.