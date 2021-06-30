Украинцы продали Audi свою технологию, заработали 14 миллионов евро

Audi e-tron Q4 вышла c уникальной технологией – проекционной навигацией на лобовое стекло. Кроме Audi похожая технология есть только в двух других марок – Mercedes и VW (VW и Skoda). Система в Audi помогает водителям ориентироваться на дороге по совершенно новому принципу и технологически превосходит решения в Mercedes и VW. Мало кто знает, что разрабатывали эту систему в Украине.

История стартапа Apostera, который менее чем за 4 года стал ведущим поставщиком mixed reality систем для немецкого и американского автопрома.

Стоит прочитать Новые рынки и бизнес без границ: успешный опыт Amazon, Virgin Group и Киевстар

Все начиналось в Luxoft

Андрей Голубинский, Виктор Сдобников и Ольга Миркина познакомились в Luxoft – одной из крупнейших аутсорсинговых компаний Украины. Все они занимались проектами для автомобильных производителей.

Из точки А в точку Б

В 2012 году на рынке уже были качественные навигаторы с подробными картами и умными маршрутами. Казалось бы, в этой сфере больше ничего нового не придумать. Но основателям Apostera не давала покоя одна проблема.

За 30 лет подход к навигации на дорогах не изменился. Люди смотрели в свои навигаторы так же как в бумажные карты к появлению смартфонов. Водитель все время должен был сравнивать две картинки: путь, который он видит перед собой через лобовое стекло, и ее цифровую копию на экране навигатора.

Главной причиной аварий в мире является отвлечение от дороги. На первом месте среди всех отвлечений – связанные с использованием навигационных систем, в том числе в смартфоне. Только в Великобритании согласно исследованию, проведенному несколько лет назад, зафиксировали более 300 000 аварий, связанных с использованием навигационных GPS-систем,

– рассказывает Виктор Сдобников.

Виктор Сдобников / Фото AIN

Первые шаги Apostera

В 2014 году команда Luxoft сделала ряд прототипов такой системы. В работе активно взаимодействовали с заказчиком – компанией Daimler, в которой уже были свои внутренние разработки.

Apostera была основана в 2017 году инженерами и менеджерами с большим опытом в автомотоиндустрии. Сегодня большая часть основателей все еще работает в Apostera.

Ольга Миркина / Фото AIN

Компании сразу решили основать в Мюнхене – столице немецкого автопрома, поскольку ориентировались именно на него.

Первый контракт Apostera

Китай

Первый проект Apostera реализовала в Китае – на рынке, который изначально не был для компании целевым. Это был прототип дополненной реальности на AR HUD совместно с крупным китайским автопроизводителем.

Несмотря на особенности китайской корпоративной культуры, сотрудничество вышло успешн. Для Apostera этот проект стал подтверждением гипотез и проверкой своей разработки в реальных условиях. Теперь ей предстояло покорить Европу.

Европа

В 2018 году украинцы повезли продукт на Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Они показывали систему на реальном автомобиле, и разработкой заинтересовались представители Audi. Там же в Лас-Вегасе Apostera провела с ними первую встречу и решила участвовать в будущем тендере Audi. Автопроизводитель искал разработчика навигационной системы с дополненной реальностью.

Контракт с Audi

За несколько недель до Украинский свои разработки для Audi представили другие поставщики - крупнейшие компании с мировым именем. Стоит отдать должное инженерам Audi - они решили дать стартапа шанс. И не прогадали: системы мировых поставщиков, которые им показывали ранее, не выдерживали сравнения с тем, что продемонстрировали украинцы.

Украинская технология в новой Audi e-tron Q4

В результате Audi подписала контракт с Apostera на поставку технологии в новой Audi e-tron Q4. Релиз автомобиля состоялся в мае 2021 года. С этого момента сотрудничество украинской команды с немецким автоконцерном стала публичной информацией.

Благодаря сделке с Audi Apostera получила признание на рынке. Сейчас в компании в работе контракты с 4 автомобильными брендами и тендерные заявки на еще 4 контракта. Бренды компания пока не имеет право раскрыть, однако, по словам Андрея Голубинского, это лидеры премиум-сегмента немецкой и американской автопромышленности.

Андрей Голубинский / Фото AIN

Что такое технология Apostera

На картинку, которую водитель видит через лобовое стекло, Apostera добавляет информацию, которая показывает, куда ехать. Как кто-то нарисовал поверх дороги подсказки. Выглядит, как дополненная реальность, но на самом деле не совсем.

Для навигации классическая дополненная реальность не подходит. Она дополняет реальность без понимания физики окружающей среды. Представьте, что вы едете по дороге, и на лобовом стекле всплывает важная подсказка – и полностью закрывает собой пешехода, переходящего дорогу прямо перед вашим авто. В классической дополненной реальности вы не увидите пешехода и не успеете затормозить.

Поэтому Apostera использует так называемую смешанную реальность (Mixed reality). Перед тем, как показывать что-нибудь, технология распознает и анализирует, что происходит впереди: автомобили, пешеходов, дорожное полотно. На основании текущей ситуации и различных вероятностных паттернов, система делает прогноз – как ситуация будет меняться, когда на экране появится подсказка. И с учетом этих расчетов, бесшовно подмешивает дополненные объекты поверх реальности.

Сколько зарабатывает Apostera

В Apostera несколько источников дохода.

С каждого автомобиля Apostera взимает плату за использование своей технологии по лицензии.

Так называемый service non-recurring engineering fee (NRE), простыми словами, плата за интеграции. Каждая модель автомобиля требует существенных доработок платформы для правильной интеграции ПО с железом: у всех разные сенсоры, карты, технические требования.

При интеграции заказчик платит траншами в течение проекта, а плату за лицензии Apostera получает уже после запуска автомобилей на конвейер. От старта проекта до выхода первого автомобиля проходит 2 – 3 года.

Мы – прибыльная компания с конца 2018 года. С начала существования компании мы уже заработали более 14000000 евро,

– говорят в Apostera.

Будущее Apostera

На сегодня Apostera успешно выигрывала все тендеры в сфере автомобильных Augmented Reality-систем, в которых участвовала, опережая конкурентов по ряду показателей. Технология, которую сделал Daimler – внутренняя разработка Mercedes, и продавать ее "наружу" концерн скорее всего не будет. Для него это уникальное преимущество перед конкурентами. В свою очередь для Audi и других автопроизводителей Apostera – возможность конкурировать на рынке, привнося фундаментально новые подходы навигации. И здесь у продукта Apostera преимущества, а именно привязка изображения к реальному миру.

Сейчас в компании работает более 100 человек. В Apostera 4 физических офисы плюс представительство в Шанхае. Из них три R&D: в Киеве, Одессе и Санкт-Петербурге. Основная часть разработки ведется в Украине – около 80 человек, из которых 55 в Киеве, остальные в Одесе . В Питере около 10. Также открывают новый офис в Детройте.

В украинском R&D до конца года планируют нанять более 50 новых сотрудников. Это и инженеры по работе с требованиями, и разработчики различного профиля, специалисты по тестированию и менеджмент.

Это с учетом умножения на коэффициент скромности, потому что по большому счету нам нужно около 90 человек. То есть, почти в два раза увеличить штат. Тот штат, который у нас есть, позволит нам вести одновременно продакшн проектов для 5 различных автомобильных брендов, но в следующем году их будет уже 7, и мы хотим еще больше,

– резюмирует планы Виктор Сдобников.