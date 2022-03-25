Неоднозначной долгое время оставалась позиция тайваньской компании ASUS. Впрочем, сейчас известный производитель техники заявляет, что поставки товаров бренда в Россию не осуществляются, и компания готова финансово поддержать один из благотворительных фондов, занимающийся разрешением гуманитарного кризиса.

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Заявление ASUS

В сообщении компании говорится, что вместе со всем цивилизованным миром ASUS "глубоко озабочена" растущим гуманитарным кризисом в Украине. Отмечается, что тайваньский бренд всячески поддерживает всех пострадавших членов своей команды и их семьи (войну войной так и не называют), а также пристально следит за развитием событий.

ASUS всегда соблюдает нормы международного права, и эта ситуация, в сочетании с комплексными проблемами цепочки поставки, логистики, банковской деятельности и т.п., – привела к полной остановке поставки нашей продукции на российский рынок,

– отметили в компании.

К слову, в целях "облегчения ситуации" ASUS пообещала передать благотворительному фонду Disaster Relief Foundation 30 миллионов тайваньских долларов (по нынешнему курсу – около 30 миллионов гривен).

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