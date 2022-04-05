"Ашан Украина" просит не хейтить работников: они оказывают давление на материнскую компанию

Французская компания Auchan, несмотря на полномасштабную войну в Украине, долгое время игнорировала призывы общества покинуть рынок страны-террористки. Сеть начали бойкотировать во многих странах из-за того, что она продолжала финансировать убийства украинцев.

В редакцию 24 канала обратились представители дочерней "Ашан Украина". Они заверили, что пытаются повлиять на решение материнской компании и не поддерживают позицию главного офиса во Франции.

К теме Финансирует геноцид украинской нации: как и почему нужно бойкотировать французскую Auchan

Обращение "Ашан Украина" в редакцию 24 канала

В украинском представительстве "Ашан" рассказали, что на их работников в Украине сейчас выливаются тонны хейта – все из-за официальной позиции материнской компании, которая в конце марта заявила, что не покинет российский рынок, потому что якобы "действует в интересах гражданского населения". Однако ее, по словам украинских представителей, в "Ашан Украина" не разделяют.

В "Ашан Украина" работает 5 500 работников. Даже если мы все освободимся, это, к сожалению, ничего не изменит – компания лишь прекратит существование в Украине. А это более 1 миллиарда гривен поступлений в государственный бюджет ежегодно, что равноценно восстановлению более 20 многоквартирных домов в Мариуполе, Харькове, Ирпене и тому подобное,

– заявили в украинском представительстве "Ашан".

В компании отметили, что никоим образом не принимали участия в финансировании войны против Украины – украинское представительство вышло в "плюс" только в конце 2021 года, и своих прибылей материнской компании не отдавало. То есть каждая заработанная на территории Украины гривна, по словам" Ашан Украина", остается здесь, а все эти средства будут работать на восстановление разрушенного после нашей победы.

К слову, в "Ашан Украина" добавили, что сейчас более 100 их работников служат в рядах Вооруженных Сил Украины. Компания призвала прекратить хейт ее сотрудников в сети.

Первые сдвиги

Добавим, что 5 апреля "Ашан Украина" поделилась успехами относительно давления на свою материнскую компанию. Украинское представительство заявило, что французская Auchan изолирует российский офис, прекращает новые инвестиции и поставки в страну-агрессоршу.

Под натиском обращений тысяч сотрудников, десятков писем, главный офис принял решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в Россию,

– говорится в сообщении "Ашан Украина".

В украинском представительстве компании заверили, что такие ограничения приведут к катастрофическому падению товарооборота и уплаты налогов в России, а также к высокой вероятности банкротства – магазины "Ашан" на территории страны-террористки уже сейчас являются убыточными.

Подробнее – "Ашан" изолирует свой офис в России и прекращает инвестиции: смотрите видео