"Ашан" не покинет российский рынок, потому что "действует в интересах общества"

Французская сеть продуктовых гипермаркетов "Ашан" решила остаться работать в России и финансировать военные преступления.

В компании объяснили, что это решение было принято с мнением об обычных россиянах.

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Почему "Ашан" не хочет выходить из российского рынка

По словам генерального директора Auchan Retail International Ива Клода, выход компании с российского рынка экономически возможен, но "немыслим с человеческой точки зрения". При этом компания готова терпеть возможные экономические убытки из-за своего решения.

Мы работаем в сегменте дискаунтеров. Мы верим, что в период высокой инфляции мы вносим свой вклад в защиту покупательной способности населения,

– сказал Ив Клод.

Генеральный директор подчеркнул, что сейчас действует в интересах гражданского населения. А компания еще раньше приостановила инвестиции в Россию.

Интересно, что Клод назвал свое решение правильным, так как имеет поддержку со стороны акционеров, сотрудников, партнеров, а также политиков. Напомним, что Auchan – французская компания. А именно компании из Франции чаще всего не хотят уходить с российского рынка. Вероятно, у них есть поддержка правительства в этом вопросе.

Деньги вместо морали

В российском "Ашане" работает 30 тысяч человек. В 2020 году компания отчиталась о 273 миллиардах рублей (3,69 миллиарда долларов по тогдашнему курсу) выручки, по данным Forbes, ставящей ее на 6 позицию в рейтинге иностранных компаний в России. Это 10% от всех мировых продаж компании.

По данным ЭП, в 2020 году российский "Ашан" уплатил 167 миллионов долларов в российский бюджет. По подсчетам 24 канала, это эквивалентно:

15 самолетов СУ-25;

42 танка;

49 ракет "Искандер";

222 ракеты "Калибр"

477 тысяч автоматов АК-74.

Давление на компанию

Украинцам необходимо продолжать оказывать давление на компанию Auchan, поскольку каждая проданная этой сетью пачка молока или сахара в России финансирует войну.

Ранее президент Владимир Зеленский выступил с обращением к французским парламентариям. Он подчеркнул, что такие французские компании, как Renault, Auchan, Leroy Merlin, спонсируют убийства детей и женщин. И призвал их немедленно покинуть рынок агрессора.

Важно, что такие дипломатические (обращения президента и дипломатов) и общественные (бойкот, соцсети, митинги под головными офисами) давления действительно действенны. Так, французский автопроизводитель Renault все же покинул рынок агрессора.

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