"Ашан" изолирует российский офис: компания прекращает инвестиции и поставки в страну-агрессор
Источник:фейсбук украинского офиса "Ашана"
Французская сеть супермаркетов "Ашан" прекращает инвестиции и поставки в Россию. Соответствующее решение главный офис компании принял под давлением обращений тысяч сотрудников.
Об этом говорится в сообщении украинского офиса "Ашан". Там заверили, что настроены бороться дальше и соответствующее решение только первый шаг.
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"Под давлением обращений тысяч сотрудников, десятков писем головной офис принял решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в Россию", – говорится в сообщении.
Что это значит для России
Как рассказали в украинском офисе "Ашана", эти меры будут предусматривать для России ряд ограничений. В частности, на территории страны-агрессора:
- не будут открывать новые магазины;
- не будут ремонтировать существующие магазины;
- не будут осуществлять поддержку IТ-технологий и проектов;
- не будут обновлять ключевое программное обеспечение, например, кассовое, логистическое, коммерческое и т.п.;
- не будут поставлять импортные товары, а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома и текстиля.
В компании заверили, что такие ограничения приведут к катастрофическому падению товарооборота и уплате налогов, а также высокой вероятности банкротства. Там подчеркнули, что магазины "Ашана" в России уже сейчас убыточны.
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