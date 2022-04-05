"Ашан" изолирует российский офис: компания прекращает инвестиции и поставки в страну-агрессор

Французская сеть супермаркетов "Ашан" прекращает инвестиции и поставки в Россию. Соответствующее решение главный офис компании принял под давлением обращений тысяч сотрудников.

Об этом говорится в сообщении украинского офиса "Ашан". Там заверили, что настроены бороться дальше и соответствующее решение только первый шаг.

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"Под давлением обращений тысяч сотрудников, десятков писем головной офис принял решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в Россию", – говорится в сообщении.

Что это значит для России

Как рассказали в украинском офисе "Ашана", эти меры будут предусматривать для России ряд ограничений. В частности, на территории страны-агрессора:

не будут открывать новые магазины;

не будут ремонтировать существующие магазины;

не будут осуществлять поддержку IТ-технологий и проектов;

не будут обновлять ключевое программное обеспечение, например, кассовое, логистическое, коммерческое и т.п.;

не будут поставлять импортные товары, а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома и текстиля.

В компании заверили, что такие ограничения приведут к катастрофическому падению товарооборота и уплате налогов, а также высокой вероятности банкротства. Там подчеркнули, что магазины "Ашана" в России уже сейчас убыточны.

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