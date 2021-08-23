Новый тренд в туристическом направлении для гостей из арабских стран, стал настолько массовым, что украинский бизнес вынужден был в короткие темпы адаптироваться к новому, и довольно неожиданному источнику дохода.

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На сегодня гостиницы, кафе и местный бизнес предлагает арабским туристам услуги, о которых мало кто думал еще в прошлом году.

Почему Карпаты стали настолько популярными среди арабских туристов

Для путешествия в Украину туристам из Саудовской Аравии не нужна виза. А в контексте пандемии COVID-19 украинская сторона требует только отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест. И самое главное: никакого карантина по прибытию для туристов, в то время как в странах ЕС требования на порядок жестче.

Именно таким образом Украина во время пандемии коронавируса фактически переманила к себе арабских туристов из Саудовской Аравии, которые привыкли отдыхать в ЕС.

Что наиболее привлекает туристов из Саудовской Аравии в Карпатах

В украинских Карпатах саудовских туристов интересуют и живописные горы, и кухня, а также ремесла и ритуалы гуцульского этноса. Туристы утверждают, что именно в Украине можно прикоснуться к настоящей аутентичной культуре.

Арабских туристов влечет гуцульская аутентичность / Скриншот Twitter

Здесь, в Украине, вы можете прикоснуться к культуре. Она в людях, домах, во всем. У вас настоящая культура, потому, что многие страны одинаковы: пять, шесть стран бывают одинаковыми.

– говорит турист из Саудовской Аравии Фархад Альдосари.

Также арабские гости отмечают, что теперь, увидев в другой стране украинскую этническую одежду и изделия, они сразу узнают в нем украинские корни через узнаваемую аутентичность .

Как адаптируется украинский бизнес

Местная туристическая отрасль уже успешно подстроилась под нужды гостей из мусульманского мира. В комнатах отелей есть возможность определить "киблу" – направление на Мекку, которое нужно для мусульманских молитв.

Меню ресторанов в гостиницах также изменили, чтобы удовлетворить вкусы туристов и перевели на арабский язык.

Гостиничный бизнес в Карпатах быстро адаптируется / Скриншот Twitter

Мы пересмотрели достаточно много блюд и сделали нашу шведскую линию более адаптированной к этим гостям,

– объясняет Юрий Цымбал, гендиректор отеля Ribas Karpaty

Десятки миллионов долларов прибыли для туристического бизнеса Украины

Такая открытость и адаптивность украинского бизнеса приносит очень неплохие плоды. А учитывая то, что между Украиной и Саудовской Аравией выполняется ежедневно несколько авиарейсов, поток арабских туристов, которые стремятся посетить Карпаты не уменьшается.

Летом 2021 года лоукостер Flynas запустил прямые рейсы из Эр-Рияда в Киев. До этого прямого авиасообщения между Украиной и Саудовской Аравией не было. Для осуществления перелета нужен был трансфер через Стамбул, Доху или Дубай.

От туристического потока из арабских стран, по официальным данным, Украина за полгода уже получила 40 миллионов долларов дохода.