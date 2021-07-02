Работники Apple будут продавать продукцию из дома: в компании тестируют гибридную модель

Компания Apple планирует протестировать гибридную организацию работы для розничных продавцов. Работники будут продавать продукцию как в магазинах, так и из собственного дома, дистанционно.

Такую систему технологический гигант решил ввести учитывая, что по прогнозам экспертов онлайн-торговля не потеряет своей популярности даже после окончания пандемии COVID-19. Пилотный проект получил название "Retail Flex" и предусматривает небольшое количество работников в физических магазинах бренда.

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Как это будет работать

Гибридная система позволит продавцам работать несколько недель в своем магазине, и несколько недель удаленно. Дома работники будут заниматься онлайн-продажами, обслуживанием клиентов и технической поддержкой.

Отмечается, что продавцы не будут привязаны к конкретному магазину, а будут работать там, где будет наибольший спрос клиентов.

Всегда оставаться на связи со своими клиентами даже вне офиса позволяет: никаких затрат на оборудование и обслуживание,, объединение мобильных и фиксированных номеров компании в одну сеть. Работайте там, где удобно!

Apple предлагает продавцам принять участие в пилотном проекте в течение не менее шести месяцев. Усиление гибридной системы компания планирует осуществить с сентября по декабрь 2021 года, когда должны выйти несколько новых iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и AirPods.

Продавцы Apple смогут работать из дома / Фото Pexels

Как гибридная система повлияет на зарплаты

Компания возместит сотрудникам, которые примут участие в гибридной системе работы, расходы на хорошее и быстрое интернет-соединение, а также 100 долларов на необходимую технику. Зарплата при этом не изменится, и останется одинаковой для всех продавцов.

Добавим, что в разгар пандемии компания Apple попросила тысячи сотрудников работать удаленно, бесплатно отправляя им продукты Mac для комфортного выполнения своих обязанностей.

Напомним, что в июне компания завершила повторное открытие всех своих магазинов и начала возвращаться к обычному режиму работы, сняв обязательные ограничения, в частности ношение масок для клиентов и продавцов магазинов во многих частях США.

Apple отменила масочный режим в некоторых своих магазинах в США / Фото Apple