Apple уменьшает производство своих AirPods. Причиной является падение продаж на фоне усиления конкуренции в беспроводной сети Bluetooth.

Производство будет сокращено на 25% – 30%. Apple планирует сделать от 75 до 85 миллионов единиц AirPods в 2021 году.

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Стоит отметить, что ранее компания прогнозировала выпуск 110 миллионов единиц.

Apple выпустила свои AirPods в 2016 году по цене в 159 долларов и проложила путь для рынка беспроводных наушников Bluetooth. Тогда продукт быстро стал популярным.

Позже компания выпустила свои AirPods Pro за 250 долларов. Они уже оснащены шумоподавлением.

Конкуренция все испортила

Однако Apple пришлось недолго быть одинокой на рынке. Samsung в 2019 году дебютировал свои Galaxy Buds 130 долларов, что является более дешевой альтернативой. Позже на рынке появились и другие аналоги. Конкуренция возбудила долю рынка Apple.

Интересно! С начала пандемии Apple наблюдает повышенный спрос на свои MacBook и другие предметы, улучшающие работу дома. Этот спрос способствовал глобальном дефицита микросхем, поскольку автопроизводители, электронные компании и другие игроки в отрасли борются между собой.

Apple, Google, Samsung и Amazon

На рынке беспроводной сети борются гиганты сервисов. Недавно "слили" документы Amazon , где сказали о такой тактике: "переманить клиентов Apple, Google и Samsung".

Amazon выпустил специальную серию своих беспроводных наушников Echo Buds с кодовым названием "Пауэлл". Они стоят значительно дешевле. Таким образом компания хочет победить конкурентов.

Прессекретар Amazon отказался комментировать эти документы.

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