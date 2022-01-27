Apple, TikTok и Pfizer в списке самых дорогих брендов мира 2022 года: кто возглавил рейтинг

Аналитическая компания Brand Finance обнародовала рейтинг 500 самых дорогих брендов мира. Apple второй раз подряд возглавил список с рекордной оценкой в 335,1 миллиарда долларов, что свидетельствует о росте на 35% за год.

Отмечается, что техгигант пережил очень удачный 2021 год, ведь стал первой компанией в мире с рыночной капитализацией более 3 триллионов долларов. Кроме того, бренд улучшил свою узнаваемость благодаря продвижению сервисов Apple Pay и Apple TV, а также выпуску новых iPad, iMac и меток AirTag.

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Остальные бренды в рейтинге

Два других техгиганта также сохранили свои места в ежегодном списке – Amazon и Google заняли 2 и 3 строчки соответственно, продемонстрировав одинаковый рост по 38%. Так, бренд онлайн-ритейлера за год подорожал до 350,3 миллиарда долларов, а всемирно известного поисковика – до 263,4 миллиарда.

Впервые в рейтинг попали бренды двух фармацевтических компаний, занимающихся производством вакцин против COVID-19 – AstraZeneca и Pfizer. При этом Johnson&Johnson уже был в списке в прошлом году.

Быстрее всего вырос TikTok – китайский бренд за год утроил свою стоимость и в 2022 году разместился на 18 строчке с отметкой в 59 миллиардов долларов.

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В Brand Finance отмечают, что медиабренды во время пандемии COVID-19 хорошо развивались, и сейчас входят в тройку самых быстрых по росту среди всех категорий списка:

Snapchat вырос на 184% (до 6,6 миллиарда долларов);

Disney – на 11% (до 57 миллиардов);

Netflix – на 18% (до 29,4 миллиарда);

YouTube – на 38% (до 23,9 миллиарда).

Вместе с тем самыми дорогими брендами и в дальнейшем остаются именно технологичные. Совокупная их стоимость в 2022 году составила 1,3 триллиона долларов.

Несмотря на то, что в списке представлены 50 известных брендов техгигантов, Apple, Microsoft и Samsung составляют более 50% от общей стоимости всех представителей отрасли.

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