Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в 3 триллиона долларов

Apple стала первой в мире компанией, достигшей капитализации в три триллиона долларов. Это произошло в первый же день биржевых торгов в 2002 году.

Данные Нью-Йоркской фондовой биржи и NASDAQ (американский внебиржевой рынок) совпали в оценках. Рыночная стоимость Apple стала больше, чем весь фондовый рынок Германии.

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Apple достигла рекордной капитализации – 3 триллиона долларов

В середине первого же дня торгов 2022 года на Нью-Йоркской фондовой бирже акции Apple подорожали почти на 3% – до 182,88 доллара. Этот факт показал, что Apple стала первой в мире компанией, чья рыночная стоимость достигла трех триллионов долларов.

Ее рыночная стоимость превысила объем фондового рынка Германии.

А еще – равняется ВВП (валовому внутреннему продукту) Испании и Италии вместе взятых.

Заметим, стоимость акций компании колеблется, то есть не является постоянной. Даже в течение 3 января капитализация Apple поднималась и опускалась ниже отметки в три триллиона несколько раз. Однако факт первого в истории такого показателя можно и стоит отметить.

в августе 2020 года капитализация Apple впервые в ее истории превысила 2 триллиона долларов. То есть, для достижения отметки в 3 триллиона понадобилось 16 месяцев. А от 1 до 2 триллионов Apple доходила ровно 2 года.

Для сравнения: ближайший конкурент Apple – компания Microsoft – стоит 2,5 триллиона.

Что такое рыночная капитализация Рыночная капитализация – это оценка стоимости предприятия на основе преимущественно трех показателей: ежегодно получаемой прибыли, основного с оборотным капиталов и рыночной стоимости акций с облигациями.

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