Данные Нью-Йоркской фондовой биржи и NASDAQ (американский внебиржевой рынок) совпали в оценках. Рыночная стоимость Apple стала больше, чем весь фондовый рынок Германии.
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Apple достигла рекордной капитализации – 3 триллиона долларов
В середине первого же дня торгов 2022 года на Нью-Йоркской фондовой бирже акции Apple подорожали почти на 3% – до 182,88 доллара. Этот факт показал, что Apple стала первой в мире компанией, чья рыночная стоимость достигла трех триллионов долларов.
- Ее рыночная стоимость превысила объем фондового рынка Германии.
- А еще – равняется ВВП (валовому внутреннему продукту) Испании и Италии вместе взятых.
Заметим, стоимость акций компании колеблется, то есть не является постоянной. Даже в течение 3 января капитализация Apple поднималась и опускалась ниже отметки в три триллиона несколько раз. Однако факт первого в истории такого показателя можно и стоит отметить.
Для сравнения: ближайший конкурент Apple – компания Microsoft – стоит 2,5 триллиона.
Что такое рыночная капитализацияРыночная капитализация – это оценка стоимости предприятия на основе преимущественно трех показателей: ежегодно получаемой прибыли, основного с оборотным капиталов и рыночной стоимости акций с облигациями.
Советуем перечитать несколько стоящих новостей об Apple:
- Apple дарит сотрудникам акции на сумму до 180 тысяч долларов – чтобы не шли работать в Meta.
- По слухам, Apple готовится к выпуску смартфона без физической SIM-карты.
- В Минцифры рассказали, как будут делать перепись населения с помощью Apple.
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