В Apple сделали большую стратегическую ошибку в прошлом: аналитик назвал ее
Компания Apple в 2019 году запустила собственный сервис Apple TV +. Старт был успешным, но сервис все же отстает по популярности от конкурентов. В частности, его опережает Netflix, Amazon и Disney.
Источник:Yahoo Finance
О большой ошибке Apple рассказал аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз. Он заверил, что если бы компания согласилась в прошлом приобрести Netflix – все могло бы сложиться по-другому.
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По словам Дэна Айвза, благодаря такой покупке Apple была бы в гораздо лучшем положении. Конкуренция на рынке была бы не такой жесткой.
На мой взгляд, самая большая стратегическая ошибка Стива Джобса и Тима Кука за последние 10 – 12 лет – это отказ от приобретения Netflix несколько лет назад,
– заверил аналитик.
Что известно о конкурентах Apple TV +
- Netflix пользуются более 203 миллионов пользователей по всему миру.
- В Disney + уже почти 95 миллионов подписчиков. Стоит отметить, что запустился сервис только в ноябре 2019 года.
Сколько пользователей у Apple TV + – компания не хочет рассказывать. Однако Дэн Айвз уверен, что эта цифра значительно меньше, чем у конкурентов.
В чем проблема Apple TV +
Дело в том, что Apple TV + не хватает эксклюзивного контента. Айвз сравнил сервис с "большой виллой, которую нечем обставить". Аналитик посоветовал компании не медлить и купить какую-то популярную студию. В частности, это могут быть:
- MGM;
- Lionsgate;
- A24.
"В противном случае они продолжат оставаться в стороне. Я думаю, что это то, к чему они будут вынуждены прийти, потому что дело в содержании", – подытожил Дэн Айвз.
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