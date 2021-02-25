Компания Apple в 2019 году запустила собственный сервис Apple TV +. Старт был успешным, но сервис все же отстает по популярности от конкурентов. В частности, его опережает Netflix, Amazon и Disney.

О большой ошибке Apple рассказал аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз. Он заверил, что если бы компания согласилась в прошлом приобрести Netflix – все могло бы сложиться по-другому.

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По словам Дэна Айвза, благодаря такой покупке Apple была бы в гораздо лучшем положении. Конкуренция на рынке была бы не такой жесткой.

На мой взгляд, самая большая стратегическая ошибка Стива Джобса и Тима Кука за последние 10 – 12 лет – это отказ от приобретения Netflix несколько лет назад,

– заверил аналитик.

Что известно о конкурентах Apple TV +

Netflix пользуются более 203 миллионов пользователей по всему миру.

пользуются более 203 миллионов пользователей по всему миру. В Disney + уже почти 95 миллионов подписчиков. Стоит отметить, что запустился сервис только в ноябре 2019 года.

Сколько пользователей у Apple TV + – компания не хочет рассказывать. Однако Дэн Айвз уверен, что эта цифра значительно меньше, чем у конкурентов.

В чем проблема Apple TV +

Дело в том, что Apple TV + не хватает эксклюзивного контента. Айвз сравнил сервис с "большой виллой, которую нечем обставить". Аналитик посоветовал компании не медлить и купить какую-то популярную студию. В частности, это могут быть:

MGM;

Lionsgate;

A24.

"В противном случае они продолжат оставаться в стороне. Я думаю, что это то, к чему они будут вынуждены прийти, потому что дело в содержании", – подытожил Дэн Айвз.

Справка. Соучредитель Netflix Марк Бернес Рэндольф также раскритиковал Apple. Он посоветовал компании инвестировать в то, что заставит пользователей платить за подписку на Apple TV +.